Atletas de Cancún van al Campeonato Nacional de Tae Kwon Do

Tres integrantes de la selección Guerreros Aztecas Lobos de Cancún, se declaran listos para tomar parte en el Campeonato Nacional Juvenil y de Primera Fuerza de Tae Kwon Do que se celebrará los días 21 y 22 de enero en Toluca, Estado de México.

Los competidores estarán participando en los dos eventos con miras a integrar la selección azteca que estará trabajando para el Mundial de la especialidad que se llevará a cabo en Arabia Saudita en fechas por definir.

“Los tres competidores son fuertes, Karina Barrios participará en los dos eventos Juvenil y Adultos y tiene amplias posibilidades de meterse al medallero, es una atleta muy completa y disciplinada, su hermano Luis Barrios es otra de las nuevas promesas que está a la mitad de su carrera en el tae kwon do y Ángel Caballero que estará en su primer nacional de adultos”, indicó Sinuhé Peniche. “La competencia está complicada, pero estamos seguros de que harán un gran papel en este nacional, con esto estamos reactivando el ciclo deportivo y los más de 30 alumnos cintas negras se alistan para los eventos de Juegos Nacionales, nacionales e internacionales”, comentó.

Karina Barrios participará en los 68 kilogramos Juvenil, mientras que en adultos estará en los 73 kilos.

“Estoy muy contenta, motivada y voy a dar lo mejor para buscar subir al pódium, en estos años me he mantenido dentro del top nacional, actualmente soy tres nacional y mi objetivo es colgarme la medalla y llegar a la Selección Nacional”, comentó Karina Barrios. “Estoy emocionada porque será un doble esfuerzo juvenil y adultos, el año pasado me fue bien, gané bronce en Tijuana, en Aguascalientes plata y en el Grand Slam logré bronce, la meta llevarme las dos medallas y marcar mi lugar en el top nacional”, afirmó.

Por su parte, su hermano José Luis Barrios aspira a ganar su primera medalla nacional, es un competidor que tiene experiencia y que está a la mitad de su trayectoria en esta disciplina.

“La verdad me siento nervioso, será mi primer nacional importante, pero voy con la mejor actitud y espero lograr llegar a la selección, no será nada fácil, sin embargo, lucharé para conseguir una medalla en los más 78 kilogramos”, manifestó José Luis Barrios.

Finalmente, Ángel Caballero, quien lleva más de 16 años en el tae kwon do, asegura que no será nada fácil su categoría que es la más peleada, pero no descarta lograr un buen resultado en este nacional.

“Me siento muy preparado, será mi primer año de adulto y seguro me tocará con competidores de mucha experiencia, pero eso no me quita el sueño, confío en mi profesor y espero lograr una medalla”, sostuvo Caballero.

Las competencias se realizarán sábado y domingo, y los ganadores serán los invitados a la Selección Nacional con miras a sacar el equipo que representará al país en el Campeonato Mundial de la especialidad.