Atracará en Cozumel el crucero más grande del mundo

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Para este año, cinco compañías navieras ya anunciaron que incluirán en sus rutas por el Caribe a igual número de trasatlánticos de reciente puesta en operación para hacer escala en Cozumel.

Entre estos está el Symphony of the Seas, operado por la Royal Caribbean International (RCI), considerado ya el más grande del mundo con capacidad para transportar en su camarotes a 6 mil 360 pasajeros que ocuparán 2 mil 759 camarotes y que con 362 metros de eslora supera a su hermano, Harmony of the Seas por un metro.

El gobierno del estado de Quintana Roo destaca en sus cuentas de redes sociales que la entidad recibió en 2017, alrededor de 17 millones de turistas. Según datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), de esta cifra, la Isla de las Golondrinas captó 4 millones 103 mil 787; es decir aproximadamente el 24% de este total, sólo en el nicho de turismo de cruceros.

También te puede interesar: Cozumel, la isla más visitada por cruceros a nivel global

El portal de internet “cruceroadicto.com”, sitio especializado en noticias de la industria de cruceros, desde octubre del año pasado anunciaba la presencia de estos trasatlánticos en la ruta del Caribe.

La quinteta de islas flotantes que llegarán en el período de noviembre de este año y marzo de 2019 son el Symphony of the Seas, hotel flotante, que ya navega en los mares del continente europeo y que por su envergadura se espera que utilice la Terminal Internacional de Cruceros SSA México.

Este muelle localizado al sur de la Isla de las Golondrinas es el único habilitado para atracar cruceros de última generación.

Symphony es el número 25 de la flota de la RCI y el número cuatro de los colosos de la clase Oasis. Tiene una altura de 72 metros que comunica a sus cubiertas con 24 elevadores. En esta aldea flotantes trabajan 2 mil 200 personas.

El siguiente en la lista es el Celebrity Edge, que se espera entre en operación para diciembre de este año y que según el portal de internet de la naviera, Celebrity Cruises, tiene un aforo para 2 mil 918 pasajeros y mil 320 tripulantes. Las reservaciones para los viajes por el Caribe ya están disponibles.

Por su parte la Carnival Cruise Line, empresa que provee del 70% de los barcos que llegan a la Isla de las Golondrinas a lo largo del año programará al Carnival Horizon con espacio para 4 mil 683 huéspedes y mil 450 tripulantes.

Norwegian Bliss de la naviera Norwegian Cruise Line acoge a 4 mil 004 turistas y mil 716 trabajadores para atenderlos en sus viajes por el mar Caribe. Es el tercer trasatlántico de la clase Breakaway Plus creada por esta naviera.

Entre sus atracciones está una pista de 304 metros para autos de carreras eléctricos en dos niveles, que al ser operados con energía eléctrica no molestará a los ocupantes de los camarotes cuando sean utilizados. Los coches se desplazarán a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora.