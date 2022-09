Aumenta al 70% la probabilidad de desarrollo ciclónico en el Atlántico

Se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con dirección hacia el caribe, registran un 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en cinco días.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) informa que, con base en el Centro Nacional de Huracanes, y el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA por sus siglas en inglés), la mañana de este martes se formó la depresión tropical ocho, ubicada aproximadamente a más de 4 mil 300 kilómetros de las costas del Estado, que por su ubicación y trayectoria pronosticada no representa ningún riesgo para el Estado.

La zona de baja presión asociada a una onda tropical ubicada al oriente del mar Caribe, localizada aproximadamente a 3 mil 900 kilómetros de las costas de Quintana Roo, aumentó su probabilidad de evolucionar en un sistema ciclónico, 40% en 48 horas y 70% en cinco días; se desplaza lentamente de Este a Oeste.

La NOAA indica que de acuerdo a los datos satelitales, indican que la onda tropical se ubica a varios cientos de millas al este de las Islas de Barlovento se ha organizado mejor. Se espera un desarrollo adicional y es probable que se forme una depresión tropical en los próximos días.

