Durante el octubre se contrataron a al menos 5 mil trabajadores agremiados a la Confederación Revolucionaria de obreros y Campesinos (CROC), quienes se incorporan para reforzar las plantillas de los centros de hospedaje rumbo a la temporada alta, así como por la apertura de nuevos hoteles.

Mario Machuca Sánchez, líder sindical subrayó que se tienen buenas expectativas para cerrar el 2024, debido a que desde ahora ya se tienen contrataciones y en el transcurso de estos días se han realizado mesas de reclutamiento de personal en sus instalaciones.

Expuso que en los últimos dos hoteles: el hotel Hyatt Vivid Grand Island y el Ava Resort se les ha dado empleo a los agremiados y que tan solo en este último que cuenta con mil 800 habitaciones, se habla de una planta no menor a igual número de sindicalizados que ya se están contratando.

El entrevistado indicó que en esta semana que acaba de culminar, prácticamente toda la semana se ocuparon vacantes, principalmente en los hoteles de nueva creación, por lo que esta es una muestra de la recuperación del destino.

Aumenta número de contrataciones en el sector hotelero de Cancún / (Foto: SIPSE)

Agregó que con los nuevos centros de hospedaje que se encuentran en proyecto, tres de ellos en Bahía Petempich, un Marriott, Ritz-Carlton y otro de grupo Posadas, vendrían a sumar unos 2 mil cuartos de hoteles más.

"Tuvimos un verano atípico debido a las elecciones, pero a pesar de ello ya se habla de un 80 o 90 por ciento ya en libros en este momento, eventos como el Travel Mart que se acaba de efectuar nos ayuda todavía más", señaló el entrevistado.

Explicó que apenas cayó la temporada anterior, los trabajadores de manera inmediata querían utilizar sus días solidarios, sin embargo, se negoció que mejor pidieron que se les dieran sus vacaciones calendarizadas, más aún que hoy las vacaciones son dignas y son más amplias.

“Pedimos no aplicar los días solidarios si no era necesario, sin embargo, en algunos casos fue un día por quincena, por lo cual no se trató de una afectación tan drástica para los trabajadores", destacó.