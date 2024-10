Este sábado por la mañana, las autoridades de Quintana Roo mantienen bajo estrecha vigilancia un sistema de baja presión localizado en el suroeste del Golfo de México con una alta probabilidad de evolucionar a ciclón.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), este fenómeno aumentó su probabilidad de desarrollo ciclónico al 70% en las próximas 48 horas y al 90% en los próximos siete días.

El sistema se encuentra a aproximadamente 230 kilómetros al noreste de Laguna Verde, Veracruz, y se desplaza en dirección noreste. La Gobernadora de Quintana Roo hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de fuentes oficiales y recordar la importancia de seguir la estrategia de la “Triple A”: Atentos, Alerta y A Salvo, especialmente en esta temporada de huracanes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) emitió una actualización a las 08:00 horas de este 05 de octubre, en la que destaca que las lluvias y tormentas eléctricas asociadas a esta área de baja presión en el Golfo de México.

Se espera que este sistema evolucione, y es probable que se convierta en una depresión tropical o tormenta tropical entre hoy o mañana, domingo seis de octubre, mientras se desplaza lentamente hacia el este.

7AM CDT Oct 5: Here are the key messages for the tropical disturbance in the southwestern Gulf of Mexico (#AL92). Make sure to stay up to date through the weekend and into next week at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/6Tz67hbTzB