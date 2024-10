Aumentan casos de violencia vicaria; piden sea tipificada en Quintana Roo

Colectivos feministas urgen a que violencia vicaria sea tipificada en Quintana Roo como violencia de género ante el aumento de casos, ya que de 2023 a 2024, se mantuvo de dos a tres denuncias y actualmente existe un total de 20 casos de mujeres afectadas debido a la sustracción de menores.

Ante el incremento de casos, colectivos feministas, encargados de darle seguimiento, solicitan al Congreso del Estado que esta vulneración sea tipificada como violencia de género para que las madres encuentren justicia.

La fundadora del colectivo Malinches Ingobernables, Diana Miramontes Pérez, explicó que los casos a los que dan seguimiento son una clara muestra de que las mujeres continúan siendo violentadas, incluso por dependencias de gobierno que están encaminadas a apoyar a víctimas, pero que terminan vulnerando sus derechos.

La entrevistada indicó que es la misma cultura machista la que sigue generando más violencia, pues para afectar a su pareja, muchos hombres separan a los menores de sus madres, tan es así que actualmente son al menos 20 casos de madres que sufren separadas de sus hijos.

En este sentido, detalló que en Quintana Roo la violencia vicaria no es considerada de género como en otras partes del país, estando como ejemplo la Ciudad de México, Tamaulipas y Sinaloa, por lo que cuando hay sustracción de menores, a las mamás las mandan la Fiscalía General y de ahí las envían a las mesas mixtas, donde el Ministerio Público no le pone atención a su caso, las dejan en un grado de indefensión, no le dan seguimiento a las carpetas, por lo que se genera un rezago de violencia vicaria.

"Tenemos también casos como el de Ana Sofía, que tiene más de 6 años sustraída, y contamos con todos los elementos para que se prosiga la investigación, como ordenan los jueces familiares; sin embargo, no se llevan a cabo acciones en pro de investigar y sancionar", indicó la entrevistada.

La activista expuso que todas estas madres, aparte de estar sufriendo la pérdida de sus hijos, están siendo revictimizadas institucionalmente, pues no se siguen los protocolos de atención en dependencias como la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo).

"Las madres van a denunciar y no les hacen caso, ya que las autoridades no siguen los protocolos y continúan siendo omisos, y en un primer contacto les dicen que no se preocupen, que les regresarán a sus hijos", subrayó.

Agregó que esta es una revictimización psicológica y además económica, pues son ellas las que tienen que estar haciendo las diligencias, gastando su tiempo y recursos en la resolución de su caso.