Aumentan denuncias por exceso de ruido en bares y restaurantes de Cancún

Las zonas comerciales de Cancún son las que más han afectado a los ciudadanos con ruido, ya que los decibeles de los equipos de sonido son más altos de lo permitido a altas horas de la noche.

Tania Fernández Moreno, directora general de Ecología, señaló que durante este 2023 se han tenido alrededor de 15 denuncias ciudadanas por contaminación auditiva, donde los bares y restaurantes de la zona centro son los más señalados por tener una música muy ruidosa durante la noche.

“Es de zonas comerciales, normalmente es en la noche después de las 12. Es música muy alta, música en vivo (…) por ser la zona comercial un poco más activa. En residenciales realmente llega a haber una que otra por el vecino, con ellos los apercibimos, llegamos y atendemos” , aclaró.

La directora aclaró que se han dado denuncias por ruido donde no se ha sancionado, debido a que los supuestos infractores no rebasan los límites de sonido establecidos en la norma 081 SEMARNAT 1994, sin importar que estén borrachos o que el ruido no sea del agrado del denunciante.

Cabe aclarar que tanto en residenciales como en áreas comerciales tiene que haber denuncias para que participen las autoridades.

Destacó que trabajan en una iniciativa que aplique para todo el municipio, para que se consideren faltas administrativas aquellos actos denunciados donde se compruebe que se rebasa el límite de ruido, según la norma.

De esta manera, las zonas comerciales, residenciales y fraccionamientos cerrados no están exentos de estas inspecciones.

“A través de un sonómetro es donde revisamos que esos decibeles, sí se están rebasando, entonces puede entrar ya como una falta administrativa” , explicó.

Según la NOM 081 SEMARNAT 1994, las zonas comerciales e industriales tienen un límite de 65 decibeles a partir de las 22:00 hasta las 06:00 horas, mientras que de 06:00 a 22:00 el límite es de 68.

Mientras que para las residenciales, el límite de 06:00 a 22:00 horas es de 55 decibeles, y de 22:00 a 06:00 horas es de 50.

Eduardo Pacho Gallegos, director de los Juzgados Cívicos de Benito Juárez, aclaró que para una denuncia se debe llamar al 911, y una vez que Seguridad Pública esté en el lugar, acompañan a la gente de la Dirección de Ecología mientras hacen las pruebas para medir decibeles.

Si se superan los límites de la NOM 081 SEMARNAT 1994, los infractores serán detenidos hasta por 36 horas o se paga una multa de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale alrededor de seis mil 220 pesos.