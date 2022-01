Aumentan los casos de Covid-19 en México

Coronavirus en México: La Secretaría de Salud presentó su reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, en el que detalló la cifra de contagios nuevos de Covid-19 y el número de defunciones.

Número de casos positivos confirmados por día en México: 44,293

Número de defunciones confirmadas por día en México por Covid: 195

Número total de casos positivos confirmados en México: 4,302,069

Total de defunciones confirmadas en México por Covid: 301,107

Se sabe que ya son más de 300 mil muertos y que hay cada vez más gente infectada esto pudiera ser debido a que no existe un buen plan de contingencia por parte de los gobernantes, que han traicionado al pueblo, ya que es importante recalcar que es con hechos y no con estampitas como la gente se cura.

Sería interesante preguntar en Palacio de Gobierno cuántas estampitas le han de haber llegado al presidente para que se recupere, para que nos digan cuáles son las buenas y utilizarlas o regalarlas a los que padecen este virus.

Carta dirigida a mis estimados lectores (Basta de cuentos y hagamos cuentas) Carlos Alazraki

Prólogo: Le deseo a nuestro Presidente pronta recuperación y que por favor ya deje de jugarle al macho mexicano.

Mis estimados lectores: Antes que nada, espero que hayan pasado un extraordinario Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos.

Por ser esta mi primera Carta Semanal, simplemente les mostraré el panorama con el que nos enfrentaremos este año.

En esta Carta Semanal, encontrarán muchos hechos y pocas palabras.

COVID:

Segundo Covid al Presidente: Su machismo es mucho más fuerte que su sentido común.

57% de mexicanos promedia 2 vacunas.

Niños: NINGUNA o a lo mejor un 2% UNA.

Gasolinazo:

De $18.29 en 2018, a $ 25.59 en 2021 ¡¡¡El PEOR GASOLINAZO en 40 años!!!

Mayores RIDÍCULOS:

Estela de Luz: Costó 1,303 MILLONES DE PESOS en el gobierno del presidente Calderón.

La Estafa Maestra costó 7,570 MILLONES DE PESOS al gobierno del presidente Peña.

¿Están sentados? Ahí les va… 79,000 MILLONES DE PESOS EN LA CFE Presidente López O.

332,000 MILLONES DE PESOS PERDIDOS EN LA CANCELACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE TEXCOCO, de López O.

MAS 21,000 MILLONES DE PESOS en la estación camionera en Santa Lucía.

481,000 MILLONES DE PESOS PERDIDOS en Pemex.

Resumen:

En 3 años, López Obrador ha tirado a la BASURA, ¡¡¡¡ 913,000 MILLONES de pesos!!!! Contra 8,973 MILLONES tirados a la basura por los otros 2 partidos políticos en 12 años.

Sigamos…

Asesinatos:

Peña Nieto:

2012 – 80 diarios 2018 – 93.7 por día

López Obrador:

2019 – 96.3 por día 2020 – 97.1 diarios

Crecimiento Económico:

Felipe Calderón y Peña Nieto: CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 2.6% López O.: DECRECIMIENTO LOS PRIMEROS 3 AÑOS

Homicidios dolosos primeros 3 años de gobierno:

Peña Nieto – 64,000 López O. – 107,000

Crecimiento del PIB países Foro de San Paulo:

Venezuela – MENOS 30% Argentina – MENOS 7% México, López O – MENOS 5% Nicaragua – MENOS 4.6%

Países más CORRUPTOS (De menos a más) según el Rule of Law del Proyecto Mundial de Justicia en Ginebra Suiza:

Felipe Calderón, lugar 24 Peña Nieto, lugar 10 López O., lugar 5

En la categoría de “Abrazos y SÍ balazos”:

Calderón: 36,000 asesinatos Peña: 48,000 asesinatos López O.: 100,349

Deuda del País los PRIMEROS 2 AÑOS:

Peña: 15,000 MILLONES de pesos López O.: 22,332 MILLONES de pesos y sigue SUBIENDO.

Se me acabó el espacio. Pero así está más o menos el desastre 4teista. Los números no mienten. Es una pena que un presidente que barrio en las elecciones, haya BARRIDO EN SOLAMENTE 3 AÑOS A NUESTRO MEXICO LINDO Y QUERIDO.

Mi conclusión: Me queda claro que Calderón y Peña han sido POR MUCHO mejores presidentes que López O., … Pero ¡POR MUCHO!

Llega Javier May a Fonatur para coordinar y cumplir con la entrega del Tren Maya en 2023

El 2022 figura como la última etapa para avanzar significativamente en los trabajos del Tren Maya, uno de los megaproyectos insignia de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) y que se espera entregar entre junio y noviembre 2023.

Sin embargo, cabe destacar que el actual avance del proyecto figura en menos del 40% en tan sólo los primeros cuatro de los siete tramos que conformará la ruta. Además que aún se mantienen las negociaciones con hoteleros para la compra de predios y se aúna la reciente modificación a la ruta en el sector de la Riviera Maya en Quintana Roo.

Ante este escenario, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que la entrada de Javier May Rodríguez a la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) forma parte de la estrategia para que los trabajos de dicho proyecto se entreguen en tiempo y forma.

“Coordinar los trabajos para que uno de los grandes proyectos nacionales, el Tren Maya, pueda continuar con su proceso de planeación y construcción en tiempo y forma”.

Cabe destacar que este nombramiento rompió con lo dicho por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la mañanera del pasado 2 de diciembre, cuando aseguró que ya no habría más cambios dentro del equipo del Federal.

Sin embargo, Adán Augusto reveló que este relevo (así como el de la Secretaría de Bienestar, AICM y en la SICT) están respaldados por el mismo mandatario en un esfuerzo para que los megaproyectos -al menos los ya anunciados- “lleguen en buen término” a la fecha prometida, mencionó.

“Los demás movimientos obedecen a una lógica de fortalecer el trabajo de equipo”.

De ahí la relevancia que tendría la administración hacia la entrada de May Rodríguez a la directriz del Fondo, y a quien el secretario respaldó refiriéndolo como un “compañero honesto” y un “servidor público eficiente”

No obstante, la crítica hacia la designación del funcionario no se hizo esperar, ya que su misión al frente de Fonatur representa un gran reto al no contar con una carrera en el ramo de la construcción (o siquiera estudios universitarios) que respalde su nombramiento.

Cuestionado por dicha polémica, Adán Augusto afirmó que su “larga trayectoria” política, tanto a nivel municipal o estatal, es suficiente para cumplir con la ambiciosa tarea que se le encomendó: “Es un político experimentado, pero también un administrador eficiente y honesto. (....) El que coordine los trabajos del Tren Maya es un orgullo para todos”, recalcó.

“No se necesita ser un ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de conducción y de diseño. Lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta”.

May Rodríguez se desempeñó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la misma Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual estuvo a cargo del programa “Sembrando Vida”. Pero en marzo de 2020, presentó su renuncia a dicho puesto tras acusar a Albores de haber “abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa”.

López Obrador no aceptó su dimisión, y por el contrario, lo nombró como titular de la Secretaría que se encarga de otorgar apoyos económicos a adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, madres y padres trabajadores, así como estudiantes.

Por “diezmos” de Delfina Gómez, el Tepjf sancionó a Morena con más de 4 millones de pesos

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó la sanción a Morena por 4 millones 529 mil pesos, al acreditar que la hoy titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, generó un esquema de retenciones salariales aplicadas a los empleados del municipio de Texcoco con el objetivo de beneficiar al partido.

De acuerdo con el órgano electoral, cuando fungió como presidenta municipal, entre 2012 y 2015, Gómez Álvarez utilizó un esquema de financiamiento paralelo para apoyar las actividades ordinarias de Morena, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), por un monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 pesos.

Sin embargo, en 2017 el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja en contra de Gómez Álvarez, entonces candidata a la gubernatura del Estado de México, por presuntamente descontar un porcentaje del salario de los trabajadores del Ayuntamiento entre los meses de febrero de 2013 y julio de 2015.

En la queja se declaró que el porcentaje fue utilizado para la constitución de Morena como un partido político nacional y para sus funciones ordinarias, así como para la campaña a diputada federal de Gómez Álvarez durante el proceso 2014-2015.

Tras la denuncia, el tres de septiembre de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que se acreditó una infracción en materia de fiscalización por parte de Morena, por lo que le impuso una sanción de 4 millones 529 mil pesos.

No obstante, el INE consideró que no se acreditó un beneficio concreto y directo a favor de la campaña electoral de Gómez Álvarez, razón por la que la resolución fue recurrida por los partidos Morena y Acción Nacional.

Por lo anterior, la tarde de este miércoles, a propuesta del magistrado Indalfer Infante González, la Sala Superior acreditó, mediante diversas pruebas indirectas, la responsabilidad de Morena de incurrir en la omisión de reportar ingresos en los años 2014 y 2015 durante la correspondiente fiscalización, al omitir reportar a la autoridad el beneficio que recibió por parte del Grupo Acción Política.

“Se acreditó que 2 millones 264 mil 612 pesos fueron utilizados en beneficio del partido denunciado para su operación ordinaria, por lo que se pretendió ocultar de esta manera el destino real de los recursos retenidos a los trabajadores del municipio”

Además, el Tribunal Electoral resaltó que existieron diversas pruebas indirectas para sustentar la sanción, tales como:

- Existieron diversas transferencias entre algunos trabajadores del municipio que, a la vez, eran militantes de Morena, personas físicas y morales, sin acreditar para qué tipo de actos o servicios fueron transferidos los recursos referidos.

- Se dieron declaraciones en medios donde se obtuvieron datos sobre la vinculación de dirigentes del Grupo Acción Política con Morena, así como que Delfina Gómez haya aceptado que los recursos retenidos a los trabajadores serían para apoyar al partido político.

El TEPJF también determinó que es obligación de los partidos políticos reportar todos los ingresos que obtengan, así como su fuente y destino, “por lo que Morena incumplió dicha responsabilidad al omitir registrar los ingresos provenientes de las retenciones a los trabajadores. Así, su omisión sí le generó un benefició que no reportó al INE, lo que fue un actuar ilícito”.

Respecto a los señalamientos del PAN en contra de la presunta participación y beneficio de Delfina Gómez, así como de otras dos militantes de Morena, los magistrados desestimaron dichos planteamientos, pues indicó que el único responsable en materia de fiscalización es Morena.

El tribunal electoral está actuando en forma correcta ya que es un órgano totalmente independiente ya que esa es la función que determinó el país cuando fue creado y por ello se tiene que respetar su autonomía y su independencia, respetando así a la democracia y por el bienestar del futuro del país.

Y las gentes que no puedan digerir esto, pues lamentablemente tienen un problema ya que parece que son bipolares al no entender la realidad, ya que la realidad es la constitución, la letra impresa y el estado de derecho, deben recordar siempre que nadie está por arriba de las leyes y se tienen que respetar.

Utilizó Morena credenciales de elector para la promoción de revocación de mandato de AMLO

Morena sí o sí busca que se realice la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en la entrega de firmas que supuestamente respaldan este ejercicio, se hallaron decenas de credenciales de elector que fueron entregadas en las jornadas de vacunación contra el coronavirus, en reclamos ante la Comisión Federal de Electricidad, para trámites de beneficiarios de Sedesol, Bansefi o el Inapam.

Lo que sorprendió aún más es que por lo menos cinco mil muertos también aparecían entre los firmantes, así como sillas, perros y floreros.

El Instituto Nacional Electoral halló más de 400 mil inconsistencias en las firmas enviadas de manera digital y en formatos físicos, las cuales buscan que el próximo 10 de abril, el presidente López Obrador llegue, una vez más, a las urnas y los mexicanos decidan si quieren que continúe su administración o no.

Entre esas miles de irregularidades, se encontraron firmas de personas que acudieron a las jornadas de vacunación en las que se les pedía una copia de su identificación oficial, siendo en Ecatepec, Estado de México, que supuestamente respaldan la revocación de mandato de AMLO.

Otras credenciales, exhiben que las copias pertenecen a programas sociales pues van acompañadas de una copia de la tarjeta de la Secretaría de Desarrollo Social del anterior gobierno federal, del Banco del Bienestar (Bansefi) o del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

En algunos casos, incluso incluyen la CURP o comprobantes de domicilio como de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo.

También se encontraron credenciales que tienen emoticonos en las caras de las personas propietarias de la credencial, como una carita feliz en lugar del rostro del elector.

Mientras que en el caso de las firmas digitales, destacan imágenes de perros, sillas y floreros que se colocaron al momento en que la aplicación les exigía tomarle una fotografía en tiempo real a la persona que presuntamente estaba en ese momento entregando su firma.

Hasta el fin de sexenio estará lista la refinería de “Dos Bocas”

El próximo dos de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará un cascarón en el municipio de Paraíso, Tabasco, toda vez que la refinería de Dos Bocas estará completamente lista hasta el 15 de septiembre del 2024.

De acuerdo con un nuevo cronograma entregado por Pemex al primer mandatario, no será posible entregar para julio del presente año ni siquiera las primeras obras, mismas que estarán listas hasta el 2023.

En estos momentos se registra un avance del 55% en el mejor de los casos, pero el proyecto ha enfrentado varios problemas que frenan el avance, como el incremento de un 60% en el precio del acero y el desabasto de este material.

Así las cosas, la refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, empezará a funcionar cuando solo falten dos semanas para que López Obrador deje el cargo y ya tengamos un nuevo presidente electo.

Será el nuevo gobierno el que tenga que enfrentar las consecuencias de construir una refinería en la que se gastará un dineral y que será un pésimo negocio.

Por instrucción del INAI, deberá Hacienda transparentar la cantidad de denuncias contra AMLO y 5 expresidentes

Este jueves el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer la cantidad de denuncias que hay en contra de los últimos 5 expresidentes y en contra de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con lo determinado por el INAI, Hacienda deberá revelar las denuncias que estén relacionadas con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y corrupción.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas explicó ante el Pleno, que la SHCP debe revelar tal información, luego de que la clasificó como “confidencial” y además ha mostrado “incompetencia para proporcionar datos sobre las averiguaciones y carpetas de investigación” tanto abiertas como cerradas.

Detalló que un ciudadano solicitó el recurso ante el INAI, luego de que la SHCP le negó la información sobre dichas denuncias cuando fue a solicitarla y también mostró desconocimiento del tema.

¿De quiénes deberán entregar información?

La SHCP deberá hacer públicas las denuncias presentadas por la UIF ante la FGR contra:

Carlos Salinas de Gortari

Ernesto Zedillo

Vicente Fox

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal deberá detallar el mes en el que se presentaron las denuncias y la delegación de la FGR que las recibió.

Esto es otro engaño más, es un robo, ya que esta es obsoleta, lo difícil de entender aquí es cómo fue posible que hayan comprado una refinería en Texas por la cantidad de mil millones de dólares, y también porqué se está gastando tanto en la que están haciendo en Dos Bocas, la cual ya lleva 8 mil millones de dólares gastados, esperamos que haya alguien que nos aclare.

Sería importante que esto también se aplicara a ex gobernadores, ex presidentas municipales y otros funcionarios ya que esto debería ser aplicado a todos los políticos para que sea respetable esta decisión.

Desclasifica la FGR los nombres de funcionarios y declaraciones en el caso Odebrecht

La liberación de los documentos se da luego de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información determinó que se tenía que entregar una versión pública por ser considerado un tema de interés y tratarse de un caso de corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso para desclasificar la carpeta de investigación referente al caso Odebrecht, donde se incluyen 36 declaraciones de 22 funcionarios públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, realizadas ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.

Entre los nombres que figuran en los documentos se encuentra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien en su declaración ministerial del 17 de agosto de 2017 se reservó su derecho a declarar y negó “cualquier imputación que se formule o se haya formulado en mi contra”.

En el listado también se encuentran personajes de la actual administración al frente de Pemex, como André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.

La liberación de los documentos se da luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó el pasado 25 de noviembre del 2021 que la Fiscalía tenía que entregar una versión pública de la carpeta de investigación por ser considerado un tema de interés público y tratarse de un caso de corrupción.

En su momento, el INAI pidió entregar en formato electrónico la versión pública de todos los interrogatorios y declaraciones recabadas entre enero de 2017 y septiembre de 2021, como parte de las indagatorias contenidas en la carpeta de investigación relacionada con el caso Odebrecht.

El Instituto también indicó que la dependencia tiene que proporcionar una versión pública de los documentos que den cuenta de los nombres de las personas interrogadas y a las que se les ha tomado declaración, ya sean particulares, funcionarios o exfuncionarios públicos, precisando la fecha.

Adicionalmente, el Pleno del INAI ordenó a la FGR publicar la información pedida en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con el artículo 70, fracción XLVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y actualizarla de manera trimestral, como lo marcan las obligaciones de transparencia.

“El interés de sociedad para acceder a la información relacionada con las investigaciones iniciadas por el caso Odebrecht ha sido constante; desde octubre del 2018, mediante la resolución RRA 4436/18, el Pleno ordenó la entonces PGR dar a conocer versión pública de la averiguación previa y, a la fecha, el Instituto ha resuelto más de 16 recursos de revisión relacionados y en todos ellos se ha ordenado que se entregue información”, afirmó el Comisionado Oscar Guerra Ford.

El funcionario explicó que el artículo 66 de la Ley Federal de Transparencia prevé que las resoluciones del Instituto se conviertan en una obligación de transparencia, atendiendo la relevancia social de la información.

“El propio presidente de la República ha referido que este caso es de interés nacional y, por la repercusiones que tuvo tan fuertes o que pudo tener en el erario público, es muy importante que se pueda transparentar, la ley lo permite con la parte excepcional de las reservas cuando son actos de corrupción, que es la que estamos aplicando”

Por su parte, la Fiscalía General de la República respondió que la carpeta de investigación se encontraba en trámite y, por tanto, la información estaba clasificada como reservada y confidencial, de acuerdo con la Ley de Transparencia.

10 mentiras de AMLO en su mensaje de 15 minutos

El jueves 13 de enero, Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a través de su canal de YouTube desde su oficina en Palacio Nacional, debido a que se encuentra aislado luego de dar positivo por segunda vez al covid-19 a principios de la semana.

En los 15 minutos que dura el vídeo, el mandatario mexicano cayó en al menos 10 falsedades, medias verdades o declaraciones inexactas.

“Esta variante del covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada delta. Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe”, dijo al inicio. Sin embargo, las autoridades sanitarias han destacado que no se trata de una modificación radical del virus, sino del efecto de las vacunas, lo que reduce la letalidad de la enfermedad. Un estudio realizado en Sudáfrica sugiere que sin inmunización, el riesgo de hospitalización o muerte es sólo 25 por ciento inferior al que representa la variante Delta.

“Esta pandemia va de salida, todavía es pandemia pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones. Hay hospitalizaciones pero no están aumentando mucho y, lo más importante, no vamos a tener más fallecidos”. Si bien la velocidad de contagio es mucho mayor a la reflejada en el aumento en las hospitalizaciones y defunciones, en países como Estados Unidos las unidades médicas ya presentan saturación, mientras que apenas el martes la OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtió sobre el aumento en internamientos que ocasionará ómicron. La información todavía es escasa y es peligroso hacer conclusiones cuando aún no se ven los resultados de los primeros estudios.

“Después de este periodo de contagio, que eso sí es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad”, aseguró el mandatario. En entrevista para El Heraldo Radio, el médico internista e infectólogo, director de la línea de Servicio de Medicina Interna del Centro Médico ABC, Francisco Moreno, calificó como irresponsable la postura del presidente pues el sistema de salud aún está en riesgo de colapso.

“Yo con paracetamol y, aunque se rían mis adversarios cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que el VapoRub, pues sí (...) esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante”, agregó el mandatario. Los especialistas señalan que la respuesta de cada organismo al virus es diferente y que, si bien el esquema de vacunación es factor decisivo para una evolución favorable, lo más recomendable es consultar al médico para un tratamiento adecuado.

“Además, no están demás las caricias”, señaló AMLO. Al respecto, se sabe que incluso si la enfermedad es menos grave la enfermedad o asintomática, todavía es contagiosa y el paciente debe aislarse lo más posible, evitando el contacto con otras personas en casa.

“No hay gravedad”, fue otra de sus aseveraciones. El doctor Moreno pronosticó, sin ánimo alarmista, que en las siguientes semanas habrá un aumento en las hospitalizaciones. A ello se agregan los datos oficiales del gobierno federal, con corte hasta el 12 de enero, que indican que 23 hospitales federales y de la Ciudad de México se encuentran al 100% en su capacidad de atención en camas generales para pacientes con COVID-19 u otras enfermedades respiratorias agudas graves. De forma similar, seis UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) ya se encuentran saturadas.

“Está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda”, dijo también. En esa misma mañana, Adán Augusto, secretario de Gobernación, había informado en la conferencia matutina que las reuniones que se hacían con AMLO eran virtuales, sin embargo, el propio video del presidente los mostró en su oficina, a pesar de que él no traía cubrebocas y de la alta capacidad de contagio de la enfermedad.

“Últimamente nuestros adversarios también hablan de fugas de capital y no es así, no es fuga de capital, al contrario, está llegando mucha inversión extranjera”, fue otra de sus declaraciones. Pero el Banco de México informó apenas esta semana la salida de capitales que marcó un nuevo récord histórico. Según la serie histórica de tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros, tan sólo en 2020 y 2021 salieron de México 514.839 millones de pesos.

“Porque hay un auténtico estado de derecho, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad”, señaló AMLO. En las dos primeras semanas del 2022 se han registrado eventos como una camioneta con cadáveres frente al Palacio Municipal de la capital de Zacatecas; seis feminicidios en Jalisco; la ejecución de 9 personas en Veracruz, entre otros. Desde el 2019 los índices de violencia han crecido exponencialmente, sin que el gobierno federal tenga control sobre ello. Tan sólo el en octubre de ese año, Culiacán, la capital de Sinaloa, fue sitiada por elementos armados del narcotráfico para conseguir la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán buscado por las autoridades de Estados Unidos.

“Nuestro peso no se ha devaluado (...) México tiene condiciones inmejorables para crecer, está llegando mucha inversión extranjera, se están creando empleos”, fue otra de sus aseveraciones. Sin embargo, los últimos informes indican que la inversión fija en México se encuentra en niveles de hace una década y respecto al nivel máximo alcanzado en 2015, muestra un rezago del 1,6 por ciento. Por su parte, el empleo no se ha podido recuperar a niveles previos a la pandemia.

Erupción en un volcán: imágenes impactantes del tsunami en Tonga, desde dentro de la ola y desde el espacio

Un volcán submarino frente a Tonga entró en erupción hoy y provocó una advertencia de tsunami para varios países insulares del Pacífico Sur. Al poco tiempo de sucedido, comenzaron a circular en redes sociales imágenes que muestran olas rompiendo contra casas y satélites en el espacio que captaron el momento del fenómeno natural.

En la capital de Tonga y la capital de Samoa Americana, se observaron olas gigantes que llevaron pánico a las zonas afectadas, según un monitor de tsunamis con sede en Estados Unidos. Allí los ciudadanos comenzaron a correr desesperados para evitar una catástrofe mayor.

La erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de Nukualofa, fue la responsable del tsunami de 1,2 metros, dijo la Oficina de Meteorología de Australia.

Por su parte se emitieron varias alertas para la costa oeste de Estados Unidos, mientras que Hawái se vio afectado por “inundaciones menores”, tras la erupción. “Salgan de las playas, los puertos y marinas” de las costas desde California (oeste) hasta Alaska, dijo el Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos, que predijo olas de hasta 60 centímetros, fuertes corrientes e inundaciones costeras.

Los medidores observaron olas de tsunami de 83 centímetros en la capital de Tonga, Nukualofa, y olas de 60 centímetros en Pago Pago, la capital de Samoa Americana, dijo el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico.

