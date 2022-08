El aumento de los casos de depresión en Quintana Roo ha rebasado el centenar y medio adicionales, tendencia que ha prevalecido en lo que va del año, revelaron cifras del sector Salud nacional.

Hasta la primera mitad de julio, un total de 886 casos diagnosticados de depresión se registraron en la entidad, contra los 729 del año pasado, siendo que la presencia en las mujeres casi triplica los casos de los hombres que padecen de esta enfermedad neurológica y de salud.

Las estadísticas precisan que se trata de un incremento del 21% anual. En lo que respecta al escenario peninsular, el estado de Yucatán es el que tiene la mayor incidencia de casos, con un total de mil 347 casos de depresión; mientras que Campeche contabilizó un total de 611 casos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puntualiza que la depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y se manifiesta por cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento.

“La depresión grave presenta baja del estado de ánimo de forma severa, llanto, tristeza, aislamiento, pérdida del sueño, del apetito, de interés en todas sus actividades”.