Tras agresiones contra Uber, sanciones contra taxistas tardarán

El proceso en contra de taxistas que han sido denunciados por agresiones a choferes de Uber en Quintana Roo tardará de dos a tres meses más, mientras se concluye el análisis de todas las evidencias, informó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.

La funcionaria explicó que una de las principales razones por las que han tardado tanto estos procedimientos se debe a que las presuntas víctimas no interpusieron sus respectivas denuncias de la forma correcta, o simplemente dejaron de darle seguimiento.

Sin embargo, sentenció que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ya está en la etapa final para emitir las sanciones correspondientes en contra de estos choferes.

"Aquí tenemos dos temas completamente separados: uno es el proceso judicial que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado y otro muy diferente es el retiro de concesiones que puede ejecutar el Imoveqroo", declaró.