Aurélie Garzonio, la francesa que deslumbra en Guerreros

Cancún.- La bella atleta y conductora francesa Aurélie Garzonio cruzó el mundo para encontrar una tierra de oportunidades en nuestro país, ahora como toda una mexicana lucha por ganar el título de Guerreros 2020 y poner en alto a la mujer en esta competencia. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la rubia de 1.72 de estatura comparte lo feliz que se siente en México y su participación en esta competencia.

“Me siento súper afortunada, estar en Guerreros es una oportunidad en un millón, le estoy echando muchas ganas, es complicado mantener el ritmo pero poder compartir esta experiencia con personas tan maravillosas es padrísimo. Me ha costado un poco de trabajo porque mi entrenamiento cambió cuando empezó la cuarentena porque estaba muy acostumbrada a ir al gimnasio y poco antes de comenzar el programa tuve un desgarre en el bicep y así competí, pero con fuerza de voluntad, fisioterapias en casa, logré salir adelante, aún tengo un poco de dolor, pero voy mejor cada día para dar el 100% en cada programa”, expresó la joven de 34 años de edad, quien asegura que Guerreros llegó en el mejor momento de su vida.

“Quiero abrir un gimnasio funcional, dedicado sólo a las mujeres, me encanta el vínculo que puedo tener con ellas, así que este proyecto llega perfecto para mis planes a futuro, porque la gente me conoce en este ámbito del deporte, tengo 34 años y me siento mejor que nunca de salud y físicamente, así que puedo demostrar a la gente que soy una atleta perfecta y pueden ponerse en mis manos como couch”.

Buscará oportunidad de quedarse en televisión

Antes de Guerreros 2020, Aurélie fue parte de Televisa Deportes como conductora, experiencia que la dejó encantada y quisiera retomar al finalizar este proyecto.

“Estuve tres años en Televisa Deportes como conductora, me encantó y me encantaría volver a la televisión como conductora o como couch fitness, actué en varias novelas en otra televisora y me fascina, así que me encantaría hacer algo en televisión, estoy súper puesta para las oportunidades que lleguen”, detalló Aurélie, quien llegó hace 10 años a Cancún, donde trabajó unos años para luego mudarse a la Ciudad de México, donde actualmente radica y trabaja, aunque su sueño es vivir en este paraíso.

“Nunca estudié actuación pero al llegar a México me ofrecieron el papel de protagonista en una telenovela, fui una reclusa por el tema de los tatuajes y la verdad me fue tan bien que mi personaje se extendió hasta 30 capítulos, me acoplé mucho en este medio, después hice otra telenovela y sé que llevo está en la sangre, así que me encantaría volver”.