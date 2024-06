Autoridades atienden caso de intento de cierre en el kilómetro 0 de Cancún

A horas de que se desatara un intento de cierre en el kilómetro 0 de la zona hotelera de Cancún, por el agotamiento de boletas en una casilla especial, el Secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Riveroll habló sobre el tema.

Antonio Riverolll destacó que el intento del cierre en dicha zona, se debía a que personas se enojaron por la falta de boletas en las casillas especiales, destacando que en esta sólo se cuenta con un total de mil para quienes no es su sección.

Asimismo, señaló que, en términos de seguridad, durante estas votaciones en general se ve tranquilo y pacífico y se espera que continúe de esa manera hasta el último voto emitido.

Presidenta de la Coparmex y Observadora Electoral en el KM 0

En cuanto la presidenta de la Coparmex y Observadora Electoral, Angelica Frías, hizo un llamado a los cancunenses para que emitan su voto en las casillas regulares, ubicadas en el kilómetro 0, indicando que la fila es nula, con muy poca gente.

Explicó que, en la entrada de la Zona Hotelera de Cancún, el kilómetro 0, se encuentra las casillas especiales, dirigido a personas que no tienen credenciales con residencia de Cancún, la cual tiene una fila muy larga.

Asimismo, detalló que otro punto para votar se encuentra sobre la Bonampak, el cual está dirigido para los cancunenses que tienen sus nombres registrados en las listas y el cual cuenta con poca afluencia de personas, ya que muchos al ver demasiada gente, se desanima y se retira sin emitir su voto.

🗳️ #Elecciones2024 | Los ciudadanos se manifestaron en el Boulevard Kukulcán, kilómetro cero, luego de que les informaran que la casilla especial terminó las mil boletas destinadas para los comicios.



June 2, 2024

¿Qué pasó en el KM 0?

Este 2 de junio, una funcionaria de casilla recorrió la fila de ciudadanos para informar que las boletas especiales se habían agotado.

"Desgraciadamente, no hay boletas, hay otras casillas, pero también me indican que también están llenas, no podemos hacer nada", añadió y seguidamente, los votantes en su descontento, optaron por manifestarse en la avenida Bulevar Kukulcán.

Minutos más tarde, formalizaron el bloqueo de manera intermitente en protesta por la falta de boletas y solo unas 200 personas lograron emitir su voto antes de que se agotaran las boletas.