Autoridades de Cancún se deslindan de cancelaciones de conciertos

Las autoridades del municipio de Benito Juárez se deslindaron de las últimas cancelaciones de conciertos en Cancún y responsabilizaron a los empresarios de dichas acciones.

Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento, comentó que desconocen las razones de estas cancelaciones, pero aseguró que las autoridades municipales no tienen nada que ver en ello.