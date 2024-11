Autoridades realizan programa de prevención contra la viruela de mono en Cancún

Ante los casos de viruela del mono que se han presentado en el Estado, la dirección municipal de Benito Juárez está exhortando a la población sobre la sintomatología, además de avisos de viaje, especialmente para aquellos que salen al extranjero.

Así lo dio a conocer Héctor González Rodríguez, titular de dicha dependencia, quien indicó que de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal en la entidad se registran ocho casos de viruela del mono, los cuales fueron contraídos en otros países, y las personas enfermas, son turistas extranjeros.

"Los casos documentados en Quintana Roo son del 2024, son casos que no se han complicado, que sí fueron confirmados, lo que actualmente se hace, son avisos de viaje, lo cual es muy importante para las personas que viajan al extranjero, con las medidas que recomienda la secretaría de salud".

Comentó que los ocho casos que hay en el estado, fueron de turistas extranjeros, que presentaron los síntomas durante su viaje, no son mexicanos.

Exhortó a la población que en caso de tener síntomas, acudan al médico y se queden en casa.

Algo importante es que puede existir contagio, solamente si se tienen los síntomas, si no, es poco probable.

Explicó que los síntomas inician cuando empieza la mácula, que es una mancha, después una póstula, una vesícula, y de ahí se forma una cicatriz.

Desde el primer síntoma, se tendrían problemas con los ganglios, fiebres y dolor de cabeza.

"La recomendación es muy básica, si tengo cualquier síntoma o signo de mancha en la piel, me quedo en casa, y voy al médico que me dará un tratamiento básico, para los síntomas, pues no existe medicamento aún para toda la enfermedad", expresó.