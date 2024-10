Autoridades resaltan rescate de mujeres víctimas de trata en Playa del Carmen

La gobernadora Mara Lezama resaltó el rescate de mujeres que eran víctimas de explotación sexual en un bar de Playa del Carmen y adelantó que continuarán las acciones en defensa del género.

La titular del ejecutivo en su visita a esta ciudad, sostuvo que trabajan de la mano con el consulado de los países cuyas ciudadanas se han visto afectadas por delitos en esta materia en Quintana Roo.

“Seguimos trabajando, luego del rescate a las víctimas de trata, es un delito muy penado, es un delito en el que no vamos a dejar de trabajar. Se rescataron a estas víctimas de este terrible flagelo, un flagelo del que antes no se hablaba porque no era cómodo de trata o donar de turismo sexual”, dijo la gobernadora.