El grupo de coordinación interinstitucional solo espera que quede listo un espacio especial para atender a los menores que sean trasladados a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, tras ser sorprendidos en las calles mendigando para adultos.

Marina del Carmen Aburto León, Secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Cozumel, respondió con este argumento sobre el caso de infantes que solicitan dinero y objetos a turistas nacionales y extranjeros, y que son regenteados por mujeres adultas.

Reconoció que hay grupos de niños integrados hasta por 15 miembros de diversas edades, pero al responder la policía municipal a las denuncias al 911, estos desaparecen de manera inmediata.

La funcionaria no pudo establecer una fecha tentativa sobre cuándo estará listo este espacio para atender a los menores y dónde quedará ubicado.

El 29 de diciembre de 2022, mediante un comunicado enviado a la mesa de redacción de Novedades Quintana Roo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cozumel) daba a conocer que el equipo humano, protocolos y línea de acción para poner en marcha el programa de atención y prevención del Delito en Niñas, Niños y Adolescentes estaba listo.

Lo anterior, a raíz de las publicaciones en la prensa en la que se daba cuenta de que un grupo de mujeres adultas, que hoy se sabe está identificado, utilizaba a menores de edad para pedir dinero a los visitantes en diferentes puntos turísticos de la ciudad.

A casi un mes de ese boletín, se hizo contacto con la responsable del Sipinna sobre los avances en este caso, y afirmó que sí hay avances, pero la implementación de estas acciones depende de un área para su atención, ya que la normatividad así lo exige, en tanto se determina la situación legal de los adultos cuando sean presentados ante las autoridades.

Reveló que, en algunos casos, los adultos que explotan a los infantes son sus propios padres, lo cual ha sido comprobado por el propio director general del DIF en la ínsula, Raúl Martín Ceh Fernández.

Explicó que la actividad que estos infantes desarrollan se conoce como mendicidad y es una falta administrativa, pero cuando se trata de niños, los protocolos legales son distintos. Un policía no puede arrestar a un menor como se hace con un adulto, puesto que la ley no lo considera culpable de la infracción, sino que son víctimas. No negó que uno de los riesgos que corren estos niños es ser presa fácil del crimen organizado y el turismo sexual, advirtió.