Avanza iniciativa contra seguro de desempleo en Q. Roo

A un año que se presentó la iniciativa de Ley del Seguro del Desempleo del Estado de Quintana Roo, aún no aprobada, los foros con empresarios y sindicatos para afianzar la propuesta continúan.

Estefanía Mercado Ascencio, diputada local, dio a conocer que están escuchando todas las voces para consolidar la iniciativa que busca cubrir, en caso de ser aprobada, el salario cuando se experimente una catástrofe o fenómeno natural.

“Qué estamos haciendo: estamos haciendo foros con los diferentes sindicatos, se tiene que cabildear porque esta iniciativa tiene un impacto presupuestal muy alto; sin embargo, yo no he quitado el dedo del renglón, es algo que se está analizando en comisión que presido, que es de Planeación y Desarrollo Económico”, explicó la legisladora.

Ella ofreció ayer una rueda de prensa en la que habló de su labor en el último año de actividades legislativas. Explicó principalmente sobre esta iniciativa, pues en caso de ser aprobada, sentará un precedente importante en el país.

Se trata de una iniciativa de ley que fue presentada en el Congreso del Estado de Quintana Roo en octubre del año pasado por Estefanía Mercado y otro grupo de legisladores.

En la exposición de motivos destaca que nace debido a que en la entidad han ocurrido eventos que han dejado en la indefensión a los trabajadores, como ocurrió recientemente con la pandemia del coronavirus.

Pero también han ocurrido igualmente eventos más frecuentemente como el impacto de ciclones tropicales que han destruido centros de trabajo.

“Es una iniciativa muy ambiciosa, no es algo que se me ocurrió a mí, no estoy inventando el hilo negro, proviene del gobierno ameriacano, en el caso del huracán Katrina, el congreso de ellos lo que hizo fue activar este seguro de desempleo. Creemos que seremos el tercer estado en tener este seguro”, recordó.