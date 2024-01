Avanza lenta la instalación de red eléctrica en parque Cancún

La instalación de la infraestructura eléctrica del parque Cancún deberá quedar lista a más tardar a finales del 2024, luego de que en el 2023 solo se colocaron los materiales básicos para comenzar obras internas del parque.

César Martínez Barrios, director del parque Cancún, comentó que actualmente ya hay un transformador de luz, tuberías, y muretes, pero en el transcurso de este año se pretenden colocar cables y tubos bajo el suelo del espacio público, para que dé luz durante las tardes a los 11 jardines del parque.

Y también para que las 58 luminarias que ya hay en el parque pasen a funcionar con luz eléctrica, y no con luz solar, incluso las que ya presentan fallas.

El director agregó que también de 58 luminarias en el camino principal del parque, alrededor de cuatro ya no funcionan, por lo que se gestiona para que todas pasen a funcionar con red eléctrica.

“Lo que pasa es que no retienen la energía, entonces prenden, pero ya a medianoche se apagan porque ya no hay luz y ya no retienen tanta carga”, dijo.