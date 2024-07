Avanzan leyes contra violencia económica en Quintana Roo

Al menos 3 de cada 10 mujeres sufren violencia económica en Quintana Roo, debido a que dentro del matrimonio ellos ejercen roles machistas y controlan el gasto; sin embargo, las leyes en materia familiar han avanzado a tal grado que cuando existe una separación, la fémina debe ser compensada por el trabajo realizado en el hogar.

De acuerdo con la Defensora de los Derechos de la Mujer, Brenda Martínez, aunque una no esté activa económicamente en el campo laboral, hoy en día es igual de importante las labores que rea liza como ama de casa, en el cuidado de los hijos, la limpieza y otras tareas domésticas, lo que le da el derecho de decidir en un 50% sobre los ingresos del hogar, aunque sea el hombre quien sale a generarlos.

“La violencia económica con la patrimonial van muy ligadas; la patrimonial se refiere a bienes, y económica al dinero, y las dos afectan a las mujeres; sin embargo, hoy se puede decir que se han registrado muchos avances en estos de temas” , destacó la entre vistada.

Señaló que en esos hogares donde el sexo femenino no está activo eco nómicamente, pero cuenta con una fuerza de trabajo, porque hace las mil y unas labores que requiere su familia, por años este trabajo que no ha sido remunera do o reconocido hoy incluso puede ser compensado.

La activista señaló que cuando un hombre argumenta que es él el que sale a trabajar y trae la economía al hogar y por ello tiene mayores derechos porque mantiene a su mujer, se comete un gran error, debido a que la ley actualmente señala que del ingreso total se divide en un 50 y 50%, ya que, si la mujer no cuidara a los hijos, no lavara la ropa y no hiciera de comer, entonces ellos no podrían salir a trabajar.

“Como hombres, el 100% que según está aportando, es en realidad el 50%, porque la otra mitad lo está aportando la mujer con las tareas del hogar” , indicó.

En este sentido, explicó que en el caso de un matrimonio que se separa porque a ella no se le dejó trabajar, debido a que le correspondía el cuidado de los hijos, puede demandar una pensión, e incluso que puede ser compensatoria por la misma vigencia que duró su matrimonio, esto para que ella no quede en desamparo, toda vez que al no trabajar tiene una desventaja económica.

En Quintana Roo, la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) indica que en el 32.5% de los matrimonios en la entidad, el hombre tiene el control de los ingresos familiares, y al menos 7 de cada 10 mujeres en el estado han sufrido por algún tipo de violencia.