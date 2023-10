La actividad antropogénica es un factor de riesgo para los organismos silvestres en Cozumel, entre ellos la avifauna que, con el crecimiento de la población y la actividad turística en aumento, provocan cambios importantes en la vegetación.

Así respondió Itzel Adriana Arista Cárdenas, integrante del Cozumel Birding Club, al ser consultada sobre la posibilidad o latente riesgo de los hábitats de las aves de la isla de las golondrinas y desde su punto de vista no negó que la vegetación haya sufrido cambios y la mancha urbana haya crecido los últimos años, pero aún hay un amplio sector del territorio en un excelente estado de conservación.

La maestra en ciencias biológica ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apuntó que estos sitios se encuentran en el centro de la isla, las lagunas del norte, la zona oriente, así como las áreas naturales protegidas de carácter federal y estatal que existen en Cozumel, sitio en el que hay 19 especies y subespecies endémicas.

Avifauna de Cozumel enfrenta riesgos por actividad humana y turismo [Foto: Edgar Balam]

Sin embargo, no soslayó que se tienen ya problemas evidentes como la contaminación por aguas residuales en el camino a la Isla de la Pasión.

Agregó que en ese camino localizado en la zona norte de la isla se ha podido establecer mediante los monitores afectación el hábitat de las aves, pero en el sentido de un incremento en los avistamientos. Recalcó que es un fenómeno curioso, ya que la contaminación es evidente que está cambiando la conformación del mangle, la realidad es que se han presentado mayores avistamientos en esa zona.

“Ahí cabría investigar las causas. Por qué y cuánta de esta diversidad de aves llegan y tienen mayor presencia” , puntualizó para luego de botepronto inferir que es posible que la afectación por los nutrientes y la presencia de insectos, pareciera atraerlos, pero, esto a la largo puede ser negativo.

El 8 de octubre Cozumel cumplió un año de haber sido nombrada y certificada como “Ciudad de las Aves”, galardón que posiciona a la isla como la primera ciudad en Latinoamérica en obtener este reconocimiento de talla mundial.

El título fue expedido por las organizaciones internacionales Environment for the Americas, American Bird Conservancy y U.S. Fish and Wildlife Service.