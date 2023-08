Avistamiento de jaguar en obras del Tren Maya contradice a la MIA

El avistamiento de un jaguar en la zona de los trabajos del Tren Maya, tramo 5 Sur, contradice lo expuesto en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, que no detectó al felino en sus estudios, subrayan ambientalistas.

De acuerdo con José Urbina Bravo, ambientalista de Sélvame del Tren, en la MIA que se presentó para la evaluación del proyecto se informó que no se detectaron jaguares, sin embargo, con la evidencia de un video la situación cambió.