Vende pozole para pagar tratamiento a su hijo con leucemia

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Niño de tres años de Felipe Carrillo Puerto se debate entre la vida y la muerte, padece leucemia mieloide aguda, sus padres son de escasos recursos y no tienen el dinero suficiente para pagar el tratamiento.

Se trata de Manuel Ciau Tamay de tres años de edad, quien desde hace cinco meses se encuentra internado en el Hospital General de Chetumal, sin embargo, en los próximos meses será trasladado al estado de Nuevo León, para practicarle un trasplante de médula ósea como parte sus atenciones.

Luis Manuel Ciau Náhuat, padre del chico, quien se dedica a la venta de pozole para ganarse la vida, expresó que ha tocado puertas en distintas instancias de gobierno, pero no le han podido dar una solución, debido a esta circunstancia se encaminó a pedir apoyo a la ciudadanía, recaudar fondos y poder hacer lo propio.

“Hemos estado buscando apoyo en todos lados, pero no nos han dado una respuesta, por eso decidimos externar nuestro caso a la ciudadanía”

“Hemos estado buscando apoyo en todos lados, pero no nos han dado una respuesta, por eso decidimos externar nuestro caso a la ciudadanía para que nos apoyen con lo que tengan, sé que hay personas de buen corazón y no nos van a dejar desamparados; es algo que no se le desea a nadie”, dijo.

Comentó que desconoce cuánto será el costo de los movimientos que realizará, añadió que se requerirá de una cantidad fuerte, pues tendrán que pagar boletos de avión, hospedaje comida durante su estancia en el otro estado y otro tipo de gastos extras que se vayan presentando.

Expresó que su situación lo dio a conocer en las redes sociales en donde ha generado desde conmoción, hasta críticas de mal gusto, agradeció cada uno de los apoyos, buenos deseos, pero pidió a quienes no creen o quieren apoyarlo, que no hagan comentarios despreciables, porque causan más dolor a su situación.

“Las personas que tengan la posibilidad de apoyarme, estoy todos los días frente al Palacio Municipal con mi triciclo, no pido mucho, sólo con que me compren un vaso de pozole eso es ayuda, o si no, lo pueden hacer en mi casa, que está en la colonia Cecilio Chi calle 50 entre 65 y 67”, aseveró.