El ayuntamiento de Solidaridad aún no determina la cancelación del carnaval de Playa del Carmen, decisión que será tomada en el inicio del siguiente año, de acuerdo con los parámetros sanitarios.

Yazmín Díaz Ojeda, oficial mayor del ayuntamiento de Solidaridad, informó que la tendencia no es de imposición, sino de concientización para que la gente cumpla los parámetros sanitarios, por ello aún no determinan la cancelación del carnaval.

“Seguimos la política de la 4T, no podemos prohibir nada, pero si necesitamos crear conciencia con la población (…) nada más que pasen las fiestas decembrinas, ya en enero tendremos que tomar una decisión porque toma tiempo”, comentó Díaz Ojeda.

La tendencia en ciudades que organizan los principales carnavales es la cancelación, como ha ocurrido en Campeche y más cercano al municipio de Solidaridad, en Cozumel, donde las autoridades determinaron no realizar ningún festejo, el cual se trata del mayor carnaval que organizan en tierras quintanarroenses.

Díaz Ojeda mencionó que, como aún no determinan la cancelación del carnaval, continúan con los protocolos que marcan la organización del evento.

“Hasta que no tengamos un semáforo distinto, nosotros estamos alineados a ellos”, puntualizó la oficial mayor.

Comentó que existe una gran probabilidad que no realice el evento, tal como ha sido la tendencia en este año con otras celebraciones, de manera particular como lo fueron las fiestas patrias en septiembre pasado.

“No tenemos en este momento la determinación con base en el comportamiento del Covid (…) si las circunstancias siguen como hasta ahora, no se va hacer porque lo más importante es la salud de la ciudadanía, por eso no hemos hecho nada de eventos masivos y no se hará ningún evento masivo en estas fiestas de diciembre”, mencionó la funcionaria.

El carnaval de Playa del Carmen es uno de los más jóvenes del estado, sin embargo es una tradición que paulatinamente ha ido arraigándose en la población con más de 15 años.