Ayuntamiento de Benito Juárez, en contra de ‘Ley Alcoholes’

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Benito Juárez formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional en contra de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo.

Jorge Aguilar Osorio y Heyden José Cebada, secretario del Ayuntamiento y Síndico, respectivamente, confirmaron la presentación del recurso legal, al concluir ayer, el plazo legal para las impugnaciones de la legislación.

Las autoridades informaron que el recurso se centra en lo dispuesto por artículo 25 BIS referente a los horarios para vender bebidas alcohólicas y las respectivas horas extraordinarias, porque según la nueva ley, serán aprobadas por la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) y la Secretaría de Seguridad Pública.

Dicha disposición implica que el cobro de los trámites se haga por la Sefiplan y no por parte de los municipios como sucedía anteriormente.

“Bajo los términos (de la actual ley) tendría que ser el estado el que cobraría las horas extra”, declaró Aguilar Osorio.

Afirmó que el cobro de las horas extra por parte del gobierno estatal causaría un daño cercano a los 70 millones de pesos anuales para las arcas municipales.

Además, dijo que esos recursos estaban contemplados por el Ayuntamiento para pagar nómina y gasto corriente.

“Son parte de lo que habíamos presupuestado en la Ley de Egresos y de Ingresos, así que es un dinero sustancial que nos sirve para pagar, entonces no podemos seguir”.

Sobre el compromiso de la Sefiplan para trabajar en una reforma a la Ley Alcoholes, Aguilar Osorio indicó que no hay nada concreto por lo que se decidió interponer la controversia.

“Ellos dicen que hay una propuesta para modificar la ley, pero no tenemos ni plazos, ni iniciativa de reforma y si no tenemos eso, no podemos dejar pasar más”.

Hasta marzo se renuevan las horas extra

Alrededor de 90 restaurantes y bares renovaron su permiso para vender alcohol después de la hora permitida por ley, por lo que podrán seguir dando el servicio hasta las 3 de la mañana.

Alberto Covarrubias, director de Fiscalización, explicó que este trámite tiene vigencia de un mes, con lo que termina su cobertura hasta el 28 de febrero.

“La parte que nos corresponde a nosotros es revisar que los negocios que estén operando fuera del horario ordinario hayan pagado sus horas extra y que estén al corriente”.

Sin embargo, agregó, la revisión para que las tiendas de conveniencia cumplan con los tiempos para no despachar bebidas alcohólicas, establecidas en la ley, es responsabilidad del gobierno estatal.