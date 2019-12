Playa del Carmen: recogedores de sargazo, en paro de labores

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Un grupo de 70 trabajadores de la empresa Grupo ArCo, contratada por el ayuntamiento para recoger el sargazo en la playa, inició un paro de labores por incumplimiento en el pago de salarios.

Fue alrededor de las 10 horas de ayer que el personal de la empresa se negó a entregar la maquinaria pesada y diferentes tipos de herramientas que utilizan para recoger el sargazo en la playa Fundadores.

“Estamos aquí porque la empresa Grupo ArCo no nos cumple con el pago de la última quincena, no nos quieren pagar finiquito, no nos quiere dar aguinaldo, comenzamos a trabajar con ellos hace seis meses y no nos dieron nada para terminar la relación patronal, pese a que nos exigían que teníamos que meternos al lodo, nos dejaban ir tarde, ya muy tarde de nuestro horario laboral”, comentó Brígida Inés Uc, trabajadora del lugar.

Los recogedores de sargazo se aglomeraron en playa Caribe, en el principal tramo de playa del centro de la ciudad y a escasos 100 metros del Portal Maya y de la terminal Marítima de Playa del Carmen.

La empresa Grupo ArCo, integrada por los trabajadores que ahora reclaman, inició labores el pasado mes de junio por un contrato que le otorgó el Ayuntamiento de Solidaridad, a pesar que en 2018 tuvo nulos resultados cuando hubo un recale similar de sargazo.

“El lunes pasado llegaron los licenciados, llegaron con una caja de despensa que no vale la pena, de apenas 90 pesos, trae un “chocomilk”, un sobrecito, que con eso no vamos a alimentar a la familia, y nos hicieron que nos tomáramos la foto para la publicidad, luego nos dijeron que nos iban a depositar y hasta ahora nada”, comentó Efrén Jiménez, otro trabajador afectado.

Ante esta situación, al lugar arribó la policía, pero sólo para verificar la situación; tanto representantes de Grupo ArCo como del Ayuntamiento no han dado su versión al respecto a pesar que se les ha buscado. Según trabajadores, permanecerán en la playa hasta que les paguen lo que les deben.