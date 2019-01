Ayuntamiento opta por Banobras para corredores viales

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las autoridades municipales de Benito Juárez comenzaron los primeros acercamientos con Banobras en busca del financiamiento necesario para la construcción de la primera etapa de corredores viales, cuya inversión global requiere de por lo menos nueve mil millones de pesos.

Eleazar Martínez Vázquez, director de Transporte Municipal, confirmó los acercamientos a en busca del dinero necesario, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios e incluso en el Fondo Metropolitano.

La primera etapa, que incluiría únicamente el corredor Kabah (Rodrigo Gómez), requiere de por lo menos 247 millones de pesos, con los cuales, no cuenta la administración municipal, reconocieron recientemente las autoridades.

“Recursos sí hay. Tuvimos una reunión con Carlos Valdés, de Banobras, y el representante del presidente en temas de movilidad, Rufino León. Hay interés del gobierno federal para apoyar a ciudades que estén haciendo planes a mediano y largo plazo para mejorar la movilidad de sus ciudades, porque tiene que ver con la calidad de vida de una ciudad”.

El proyecto completo contempla nueve corredores estilo metrobús que necesita Cancún, que representan una inversión aproximada de mil millones de pesos, cada uno. La primera etapa considera las avenidas Kabah, Tulum y Xcaret con zona hotelera, aunque por las condiciones económicas solo empezará con el primer tramo.

“Es posible que por los montos que se tienen que ejercer no podamos más que trabajar en el de la Kabah y, posiblemente, el de la zona hotelera (…) Queremos empezar las obras este año, pero no tenemos fecha. Cuando me den el dinero, al día siguiente”.

Según el proyecto, del Arco Norte saldrán dos corredores, el de la Kabah, que va hasta el bulevar Luis Donaldo Colosio, y el de la Tulum que llegará hasta el distribuidor vial, para enlazarse mutuamente. El tercer corredor conectará la avenida Kabah con Xcaret rumbo a la zona hotelera.

Estos carriles serán complementados con rutas que formarán el conjunto del sistema de transporte integral. Entre las vialidades están la José López Portillo, Francisco I. Madero (ruta cuatro), y Niños Héroes.

Cada corredor vial necesitará entre 18 y 20 autobuses, dependiendo del flujo de pasajeros. Estos vehículos tendrán la capacidad para transportar hasta 120 personas y podrían ser articulados “como tipo Metrobús”.