Paridad de género: ‘un mito’ en los ayuntamientos

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- La paridad entre hombres y mujeres quedó fuera de la agenda de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, en los que autoridades privilegiaron al sexo masculino en la designación de 66 cargos, cuya responsabilidad es exclusiva de los Cabildos.

Se trata de quienes ocupan la Secretaría General, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría, Tesorería, así como las Direcciones de Ingresos y de Egresos, que por ley deben ser aprobados por los regidores a propuesta del o la presidente municipal.

Del total de cargos públicos designados y avalados por los nuevos ayuntamientos, 55 fueron hombres y únicamente 11 mujeres; una relación de 83.4% y 16.16%, respectivamente, y a favor del sexo masculino.

Los casos más graves son dos municipios gobernados por mujeres, en donde ninguna persona del sexo femenino fue tomada en cuenta, ni siquiera en las propuestas. El primero es Puerto Morelos, y el segundo, Solidaridad; este último encabezado por Laura Beristáin Navarrete.

En esa misma situación se encuentra Tulum, cuyo presidente municipal es Víctor Mas Tah, quien designó junto con el Cabildo a seis hombres, sin tomar en cuenta a las mujeres.

“Estas autoridades municipales se benefician de la lucha por la paridad que se ha emprendido, pero en la práctica vemos que el tema no les importa. Siguen considerando a la mujer como incapaz de estar frente a la toma de decisiones”, lamentó Cecilia Lavalle Solís, investigadora en temas de paridad a nivel local y nacional.

Actualmente, la igualdad en la designación de esos puestos no está establecida de forma específica en la legislación local, pero para la investigadora se trata de una obligación moral, principalmente de las mujeres que ahora son regidoras o presidentes, porque, de no ser por esa lucha, no tendrían esos espacios en los cabildos.

Otros municipios que privilegiaron a los hombres fueron Benito Juárez, presidido por María Elena H. Lezama Espinosa; Othón P. Blanco, con Hernán Pastrana Pastrana; Cozumel, con Pedro Joaquín Delbouis; Felipe Carrillo Puerto, con José Esquivel Vargas; y José María Morelos, con Sofía Alcocer Alcocer; donde las designaciones fueron de cinco hombres y una mujer.

En los casos de Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, de seis cargos designados, en cada uno, cuatro fueron hombres y dos mujeres.