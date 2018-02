Alarma recale de aceite en la Laguna de los Siete Colores

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- El recale de aceite de motor de lancha a orillas de la laguna, alarmó a prestadores de servicios turísticos y paseantes, que consideraron urgente se adopten medidas para evitar que la laguna se siga contaminando.

Felipe Castro Gómez, administrador del balneario ejidal “Mundo Mágico”, donde recaló la mancha de hidrocarburo, señaló que vino del otro lado de la laguna, posiblemente por alguna embarcación que sufrió desperfecto.

También te puede interesar: Convierten un lote baldío en un jardín botánico en Bacalar

Dijo que por la mañana, observaron la forma en que se deslizaba la mancha hasta ese punto, la cual provino del este, descartó que se pudiera tratar de alguna embarcación que brinda servicio de paseos en ese centro recreativo, ya que todas cuentan con motores de cuatro tiempos: cuatro lanchas y dos pontones.

Edwin Cano Álvarez, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos, afirmó que por la mañana observaron la presencia de la mancha que fue arrastrada por las débiles olas de la laguna hacia el muelle del balneario ejidal.

Consideró que es el riesgo que tiene el uso de motores de dos tiempos que siguen circulando en el cuerpo lagunar, no obstante el exhorto que se ha enviado a quienes se dedican a brindar este servicio para que hagan el cambio a cuatro tiempos, ya que son menos contaminantes.

Dijo que en el caso de los 60 agremiados de la APSN, alrededor de 50 lanchas ya realizaron el cambio respectivo, incluso, algunos reemplazaron sus embarcaciones que se encontraban en mal estado, por otras con mejor fisonomía.

Afirmó que como prestadores de servicios náuticos, son los más interesados en que las embarcaciones que brindan paseos en el interior de la laguna, cuenten con las condiciones necesarias para evitar su contaminación.

Indicó que los motores de cuatro tiempos consumen menos combustible, contaminan menos y son más silenciosos. Funcionan con gasolina sin plomo, además que no realizan mezcla de aceite y gasolina. Por lo mismo, no expide humos y olores desagradables típicos de los motores de dos tiempos. Invitó a quienes no lo han hecho, que realicen el cambio de sus motores, ya que reduce al mínimo la contaminación, pues disminuye drásticamente la cantidad de aceite quemado.