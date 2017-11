Alertan sobre estafas en pago de agua potable en Bacalar

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Un anuncio vía redes sociales de supuestos descuentos en pagos de agua potable, alertó a las autoridades de la CAPA, porque ha provocado interés en cibernautas que pueden resultar estafados.

José Luis Soberanis Allen, gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Bacalar, dio a conocer que bajo el pseudónimo Jhon Mcartney, una persona ha estado ofreciendo descuentos en pagos de varios servicios, entre ellos el de recibos de Capa, con supuestos descuentos del 40%.

Para que el interesado pueda recibir el supuesto beneficio, debe depositar a su cuenta determinada cantidad, dependiendo el adeudo, lo que a todas luces resulta una estafa, por lo que hizo un llamado a la población en general para que no se dejen sorprender, porque las únicas transacciones válidas para la Capa son las que se hacen en caja.

Enfatizó que los pagos se realizan directamente en las oficinas de la CAPA y nunca a través de un intermediario, como pretende hacerlo esta persona. Además que las tarifas son reguladas por el H. Congreso del Estado.

Lo mismo sucede con los descuentos por multas y recargos y hasta el momento no cuentan con ninguna instrucción al respecto, por lo que descartó por completo los descuentos que ofrece esta persona a través de las redes sociales.

Dijo que a pesar que cuentan con pagos en línea, no es el procedimiento que siguen, porque se realizan de manera directa a la CAPA y no a través de intermediarios, por lo que hizo un llamado a los usuarios para que no se dejen sorprender porque pueden perder su dinero.

A través de dicha cuenta de Facebook, explica a los interesados el procedimiento que deben seguir para disfrutar de los siguientes beneficios que consiste en depositar en una cuenta que les entrega, determinada cotización que se basa en el adeudo, el interesado debe enviarle ticket y fotografía del recibo de consumo.

Supuestamente en el transcurso de ese día envía al interesado su comprobante de pago, aunque no ofrece a los interesados ninguna garantía de pago, porque toda transacción la lleva a cabo por esa vía y mediante ese procedimiento.