Claman campesinos por recursos para el campo

Carlos Castillo/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los campesinos de Bacalar exigen a las autoridades del agro que proyectos y recursos lleguen a las comunidades rurales para atender los cultivos de maíz, frijol granos básicos, hortalizas, entre otros.

Ezequiel Solís Castillo, representante de los ejidos de la zona limítrofe; Nuevo Becar, Veracruz, Nuevo Caanan, California y 5 de Mayo, informó que los hombres de campo están descuidando sus cultivos ante la falta de dinero para atacar plagas o fertilizarlos.

También te puede interesar: Abandono del campo obliga a vender tierras a menonitas

“Si no hay dinero no se puede fertilizar, y tampoco proteger de plagas entonces no hay un buen crecimiento, ni tampoco una buena cosecha, quienes ya sembraron han tenido que dejar la milpa para ir a trabajar de albañiles porque a la casa hay que llevar de comer”, dijoi.

Indicó que los más de 100 campesinos de los ejidos antes mencionados, al menos, en alguna ocasión han acudido a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca, (Sagarpa) o a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) a pedir recursos para proyectos relacionados al agro, sin que hasta el momento hayan sido beneficiados.

“La semilla llega cuando la siembra ya pasó, el monte que se preparó ya se enmontó esperando el apoyo y hay que hacer otro gasto para preparar la tierra, comprar insumos herbicidas y eso está por las nubes, algunos lo pueden comprar de su bolsa, algunos no, aunque haya el deseo de trabajar”, señaló.

Por la distancias entre la ciudad capital y sus comunidades, dijo, no pueden estar dando vueltas, gastando en pasajes para reunirse con autoridades estatales o federales; sin embargo, estas tampoco han ido a visitarlos.

“Vienen cuando hay campañas, después ya no regresan, mientras no tenemos dinero para acabar con plagas de gusanos, pájaros, ratas, langostas y estamos perdiendo lo poco o lo mucho que invertimos en la siembra del año pasado. Queremos que el recurso asignado al campo llegue, que los funcionarios vayan a ver como estamos, vean la problemática, la atiendan y resuelvan”, refirió.