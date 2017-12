Cobran tarifa de taxi que no está autorizada

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los operadores del servicio de taxis en Bacalar han comenzado a aplicar aumentos a la tarifa actual, que ha causado malestar en los usuarios, porque no ha sido autorizado por la autoridad.

Bernardo Medina Aké, vecino de la colonia Donaldo Colosio, indicó que al centro de la ciudad le cobraron 20 pesos, a pesar que siempre le han cobrado 17, lo que consideró arbitrario, porque no es una tarifa regulada por la Sintra.

“Le reclamé al chofer y me dijo que a partir del primero de diciembre la tarifa subió tres pesos, por lo que no tuve más remedio que pagar, aunque no quiso mostrarme el tarifario, ya que dijo, están por entregárselos”.

Dijo que no se fijó en el número económico por la prisa que tenía, pero consideró que se debe informar a la ciudadanía sobre este incremento o quienes resultarán ganando en esta confusión son algunas personas que se aprovechan de las circunstancias.

Jair Ramírez Dzib, aseguró que implementarán un operativo de vigilancia para evitar abusos de este tipo, aunque aseguró que por el momento no han recibido ninguna queja, por lo que se mantendrán pendientes de cualquier abuso que se cometa en contra de la ciudadanía.

Subrayó que en caso que se detecte algún operador aplicando cobros fuera del tarifario actual, se aplicarán fuertes sanciones, porque si bien es cierto que los representantes de los sindicatos acordaron un incremento a la tarifa, en Bacalar todavía no se comienza a aplicar.

Juan Ramón Tun Rosado, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en Bacalar, aseguró que no han recibido ninguna queja sobre cobros indebidos a usuarios, hasta este domingo.

No obstante, invitó a los ciudadanos presentar su queja en caso de abusos en el tarifario, porque hasta el momento esa dependencia no ha autorizado ningún incremento, puesto que todo dependerá del estudio que se está llevando a cabo para determinar el incremento que se podría aplicar y que en su momento se hará saber a la ciudadanía.