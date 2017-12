Pavimentación de calle afecta a comerciantes

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los comerciantes establecidos en la Colonia 5 de Mayo reportan pérdidas que van de los 800 a los dos mil pesos diarios, porque la empresa no les avisó que cerrarían las calles.

María del Carmen Cuxim Pacheco, propietaria de la lonchería "Mari", ubicado sobre la calle 34 con avenida nueve, señaló que los comensales no llegan a su negocio como es costumbre porque las calles se encuentran cerradas con maquinaria y pavimento fresco.

Dijo que no sabía de los trabajos y abrió de manera normal su establecimiento lo que representó gastos para pago de empleados y mercancía que no podrá utilizar para la elaboración de sus productos comestibles, además que no obtuvo ganancias.

Indicó que desde temprana hora comenzaron los trabajos y cerraron las arterias aledañas, “de pronto llegaron las maquinarias y se pusieron a trabajar, mis clientes no pudieron llegar a desayunar, lo que significó pérdidas porque no obtuve ganancias, además tengo que pagar empleados y la mercancía que no pude utilizar”.

Consideró que debieron avisarles sobre los trabajos, para que tomen las previsiones correspondientes, “como ciudadanos no podemos salir de nuestras calles porque se encuentran cerradas con maquinaria, supongo para que no estén transitando vehículos, pero tampoco nos dejan salir de nuestras viviendas”, señaló José Hernández Juárez.

Dijo que las maquinarias se detuvieron desde la mañana y hasta las dos de la tarde no se habían reiniciado los trabajos, “no les interesa el perjuicio que nos ocasionan, no podemos salir de nuestras casas, nuestros vehículos tenemos que dejarlos a cien metros a la redonda con el temor que los abran”.

Señaló que el principal problema lo enfrentan por las noches, porque no pueden resguardar sus unidades cerca de sus viviendas, además que varias personas de la tercera edad o enfermas, tienen que caminar varios metros para ingresar a sus casas, porque los taxis no entran a esa colonia.

Hizo un reconocimiento al trabajo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Bacalar por mejorar las condiciones de sus calles, pero se debió tomar en cuenta a la ciudadanía para la realización de los trabajos.