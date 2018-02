Zona rural de Bacalar desconoce presencia del módulo del INE

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los electores que habitan en las comunidades rurales, tienen que viajar a Chetumal a tramitar su mica para votar, porque no se enteraron de la presencia del módulo móvil en Bacalar el viernes pasado.

Pascual Canché Ox, habitante de la comunidad de Margarita Maza, llegó con sus documentos en una carpeta bajo el brazo a las oficinas del antiguo mercado, donde periódicamente arriba el módulo móvil de afiliación del Instituto Nacional Electoral. No pudo hacer su trámite porque el viernes pasado fue el último día que realizó trámites en este municipio.

Dijo que se quedará sin votar porque requería un cambio de domicilio pero trasladarse a Chetumal significa gastos extra que no le permite su difícil economía, “con trabajo conseguí pasaje para llegar a Bacalar y resulta que ya no puedo hacer mi trámite”, señaló.

Edelmira Chuc Manzanero, de la comunidad de Banca Flor, indicó que no saben los días que llegará el módulo de afiliación a la cabecera municipal y cuando necesitan hacer su trámite tienen que adivinar.

“Ir a Chetumal significa perder el día, porque siempre hay mucha gente y la combi se quita a la una de la tarde, si antes de esa hora no me atendieron, sólo perdí dinero y tiempo, porque no podrá tramitar mi credencial, en el pueblo somos más de 20 personas que íbamos a venir a Bacalar, pero algunos no pudieron”, indicó.

De acuerdo con funcionarios de ese organismo electoral, los últimos días se han triplicado las atenciones al día en el módulo de la capital del estado, el cual luce abarrotado desde el lunes pasado por gente que de último momento quiere hacer su trámite.

Han estado laborando de siete de la mañana a siete de la noche y no descartaron que este miércoles, último día para realizar los trámites, se amplíe el horario de atención ciudadana hasta las 12 de la noche, como ha sucedido en procesos electorales pasados.

Eptzín Flores Flores, vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito Electoral Federal 02, indicó que el módulo móvil estuvo recorriendo comunidades de la geografía municipal y estuvo la semana pasada en la cabecera municipal para atender las solicitudes de los electores, para evitar que tengan que viajar hasta la capital del estado.