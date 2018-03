¡Cayó en la trampa! Trabajador doctor estafa a paciente

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Una mujer fue victima de estafa por parte de un supuesto trabajador del Hospital Comunitario de Bacalar, a quien le pagó la cantidad de 400 pesos para un estudio de tiroides que nunca recibió.

Anabertha Chan Chan, habitante de la comunidad de Martínez Ross denunció que el pasado sábado acudió al Hospital Comunitario de Bacalar a practicarse unos análisis que le recomendó el doctor, pero el de tiroides no lo cubría el Seguro Popular.

“Un empleado del hospital se me acercó para ofrecerme los estudios por su cuenta en 800 pesos, pero debía dejarle la mitad, con la condición que debía pasar al Issste de Chetumal, como necesito los resultados, acepté y le entregué 400 pesos”.

Dijo que dicha persona, de nombre José de la Cruz Nah Balam, le extendió una supuesta orden para que le practiquen los análisis en la clínica del Issste de Chetumal, pero grande fue su sorpresa, pues al acudir descubrió que nadie lo conoce y no le realizaron los estudios.

Con la voz cortada de coraje e impotencia, la mujer explicó que con mucho sacrificio junto para el pasaje, primero de su comunidad a Bacalar, donde vivió de la caridad de las personas, posteriormente viajó a Chetumal para que le realizaran los estudios.

“Por caridad me hicieron el estudio, porque solo es para los trabajadores del estado que pagan, el Seguro Popular no cubre esos estudios"

En la clínica del Issste en Chetumal, los funcionarios accedieron a practicarle los estudios correspondientes, pero le confirmaron que había sido objeto de una estafa, por lo que le sugirieron interponer una demanda.

“Por caridad me hicieron el estudio, porque solo es para los trabajadores del estado que pagan, el Seguro Popular no cubre esos estudios y no tengo dinero para hacerlos. Les agradezco de todo corazón”.

De puño y letra, redactó un escrito dirigido a las autoridades del Hospital Comunitario de Bacalar, para que obliguen al trabajador a devolver su dinero y que le apliquen una sanción ejemplar, porque abusa de la necesidad de la gente de escasos recursos económicos, “quién sabe a cuántos más habrá estafado”, señaló.

Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud en el estado de Quintana Roo, ofreció atender de manera personal a la afectada para que se le practiquen los estudios clínicos que requiera y ordenó una investigación que derive en una sanción ejemplar para el trabajador en caso que haya incurrido en esa anomalía. Aseguró que no permitirán abusos en contra de las familias humildes.