Ejidatarios piden conocer planes de trabajo de candidatos

Carlos Castillo/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Ejidatarios de Bacalar pidieron a los candidatos a la presidencia municipal de Bacalar y Othón P. Blanco ser incluidos en la agenda y plan de trabajo para solventar la crisis por la que atraviesa este sector, luego de ser olvidados por las últimas dos administraciones.

Marco Antonio Poot Coyoc, primer vocal de la Unión de Ejidos de Bacalar explicó que el sector espera que los candidatos se programen con propuestas y presenten ante los 57 ejidos su plan y propuestas de trabajo, por esta razón se convocó a los abanderados de las diferentes fuerzas para acudir y atender los diversos núcleos agrarios, y palpar las necesidades que se tienen.

También te puede interesar: Inicia cosecha de 35 hectáreas de piña

Entre las principales quejas, dijo, está que las propuestas de campañas se quedan en vagas promesas, es decir, no existe una garantía de confiar en la palabra de los que intentan representar al pueblo.

“La invitación es para que presenten a este sector su plan y programas de trabajo para el periodo de la administración municipal 2018-2021, específica y concretamente en todo lo relacionado con el desarrollo e inversiones del presupuesto público municipal para la prosperidad y crecimiento de los ejidos”.

Comentó que hasta el momento algunos candidatos han asistido a la presentación de propuestas políticas ante los ejidos, motivo por el cual llamó a los candidatos acudir al lugar y atender al sector para atender la crisis por la cual atraviesas los ejidatarios en distintos aspectos, entre ellos el crecimiento desmedido de la falta de apoyos y tecnificación del campo.

Estableció que el objetivo de esta solicitud, es precisamente, monitorear los mensajes de los candidatos que comparten con la ciudadanía y los cuales deben ser focalizados a los ejidatarios de la localidad para el óptimo desarrollo de los mismos.

Señaló que los problemas del campo son palpables a simple vista, pues el abandono del campo ha provocado que no haya producción, y al no haber producción no hay recursos económicos, y al no haber recursos económicos, las personas tienen que migrar a otros lugares en busca de ofertas laborales.

Reyna Montero Chay, ejidataria de la comunidad de Río Verde, señaló que esta ha sido de la comunidad más abandonadas