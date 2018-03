Burocracia, limita aprovechamiento de carbón

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los habitantes de comunidades rurales del municipio de Bacalar, se encuentran limitados a producir carbón vegetal para aprovechamiento de los árboles caídos en la selva, por las trabas burocráticas que tienen que cumplir con Semarnat.

Carlos Poot Medina, habitante de la comunidad de Melchor Ocampo, señaló que las familias que habitan en el área rural, requieren alternativas de producción como el forestal, ante las miles de hectáreas de árboles que tiró el huracán “Dean” hace 11 años que pueden convertir en carbón para generar ingresos a las familias.

No obstante, señaló que para ello requieren un Documento Técnico Unificado y un trámite que requiere de más de 10 mil pesos que no pueden pagar, “precisamente porque no generamos ingresos, buscamos alternativas para alimentar a nuestras familias, de dónde vamos a sacar ese dinero?”, cuestionó.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), apoyó el año pasado con un millón 336 mil 500 pesos, dos empresas forestales comunitarias de Andrés Quintana Roo y Chunhuas y sus anexos, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, para la adquisición de 30 hornos metálicos, 20 mil sacos de envasado y 2 galeras de 20 por 12 metros para mejorar su producción.

Rafael León Negrete, gerente de la Conafor, señaló que el año pasado, apoyaron a seis ejidos de Bacalar, por casi un millón de pesos para la obtención del documento que les permita explotar tres mil 650 hectáreas de terreno de manera sustentable.

Se trata de habitantes de las localidades de Cedralito, Gustavo Díaz Ordaz, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Payo Obispo y Zamora, para que puedan tramitar su Documento Técnico Unificado (DTU) para los programas de manejo forestal maderable donde se incluye la parte de la Manifestación de Impacto Ambiental y sirva para la obtención de permisos para aprovechar madera, elaboración de carbón vegetal o palizadas, según el potencial de cada núcleo ejidal.

Explicó que en el caso de la comunidad de Payo Obispo, fueron mil 500 hectáreas las asignadas, por el cual recibieron un apoyo de 304 mil 850 pesos; Zamora, mil hectáreas, por 211 mil 900 pesos; El Cedralito, 500 hectáreas por la cantidad de 120 mil 718 pesos; Gustavo Díaz Ordaz, resultó beneficiada con 500 hectáreas, por lo que se le asignó la misma cantidad que la localidad anterior.