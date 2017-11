Recienten familias de la zona rural el clima gélido

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Las familias que habitan en viviendas construidas de madera de la región y techos de guano, han comenzado a resentir el clima gélido que se ha percibido los últimos días en la geografía municipal.

Martina Eloísa Canché Koyoc, habitante de la comunidad de Sinaí, temió que sus pequeños hijos enfermen de las vías respiratorias, por el intenso frío de la madrugada que penetra las endebles paredes y que infructuosamente intentan minimizar con fogatas en el interior de las viviendas.

Dijo que los más grandes de ocho y 10 años no han estado acudiendo a la escuela porque la neblina comienza a despejar después de las 11 de la mañana. “No podemos darnos el lujo de enfermarnos”, subrayó.

El pequeño José Abel de 13 años de edad, bajo esas condiciones de clima ayuda a su padre en la milpa, para sus labores sólo utiliza como protección un pantalón largo y camisa de mangas largas, unas botas y un sombrero, dijo que no tiene opción, porque no cuenta con ropa apropiada para el frío, “cuando hace demasiado fresco no voy con mi papá, pero cuando es pasable, tengo que ayudarlo”, dijo.

Bertha Tavera Rosales, coordinadora de Salud Municipal, recomendó a la población en general evitar salir por las tardes y en las mañanas, de no ser necesario, así como consumir alimentos ricos en vitamina C, como frutas ácidas como naranja, piña y uva, entre otras.

Dijo que dicha vitamina que se encuentra en las frutas, ayuda a la disminución de enfermedades de tipo respiratorio, ya que favorecen a que el sistema inmune se active y sean menos presas de patologías de las enfermedades de las vías respiratorias.

Indicó que ha comenzado la temporada invernal y la presencia de frentes fríos se vuelve más constante, lo que incrementa enfermedades como rinitis y catarro, principalmente, que se caracterizan por ser enfermedades propias de esta temporada de frialdad.

Recomendó a las familias evitar utilizar fogones dentro de las viviendas para aminorar al frialdad, debido a que el material de combustión emite humo que respiran las personas y puede ocasionar otras enfermedades de tipo pulmonar.