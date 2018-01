¡No más transportes viejos! Unidades no darán servicios

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Las unidades con más de 10 años de antigüedad en el servicio de transporte público de carga y descarga en Bacalar no podrán renovar el permiso para ofrecer el servicio.

Juan Ramón Tun Rosado, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en Bacalar, aseguró que a partir de este sábado iniciarán con operativos de supervisión 110 del sindicato de taxistas, 30 de la cooperativa de transportistas de Maya Balam y un número similar del sindicato de volqueteros.

Cada unidad deberá contar con póliza de seguro por tres mil 160 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) por pasajero y responsabilidad civil de daños a terceros, tarjeta de circulación, licencia de chofer, implementos de seguridad como extinguidores, refacciones, anti reflejantes y demás implementos mecánicos.

Verificarán además que funcionen correctamente las luces de los vehículos como intermitentes, direccionales, frenos, entre otros. Que las unidades no presenten ninguna modificación, es decir que no cuenten con implementos deportivos, no estén polarizados ni forrados con vinil o usen escape de bala.

Dijo que deberán sujetarse a dichas medidas todos los concesionarios de servicio público de transporte en todas sus modalidades, como lo establecen los lineamientos de verificación física que servirán para integrar el padrón vehicular 2018.

Indicó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte, obedece a la petición ciudadana de contar con unidades en óptimas condiciones de higiene y físicas que garanticen mayor comodidad y seguridad.

Señaló que en el caso de los vehículos que tengan más de 10 años de antigüedad, el concesionario deberá firmar una carta compromiso para sustituirlo por uno de modelo más reciente, en un lapso de seis meses.

Lo mismo ocurrirá con aquellas unidades que tienen menos de 10 años pero presentan deteriorados físicamente. Aclaró que la verificación vehicular que realizarán a partir de este fin de semana, no tienen ningún costo y en caso de alguna inconformidad pueden reportarlo al número telefónico 998-1649432.