Ponen manos a la obra: habitantes bachean un kilómetro de calle

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Habitantes y trabajadores de Nicolás Bravo iniciaron el proyecto de bacheo de más de un kilómetro de calles, a través de donaciones, apoyos y mano de obra voluntaria.

Marlene Reyes Velázquez, alcalde de Nicolás Bravo, informó que esa y otras actividades se realizan sin aportación alguna por parte del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Ante el inicio del ciclo escolar se tomó la iniciativa de trabajar en la reparación de la calles, para que los cientos de estudiantes que asisten al Colegio de Bachilleres de Nicolás Bravo no lleguen con los zapatos o el uniforme enlodado, principalmente en temporada de lluvias.

Además para salvaguardar la integridad de los alumnos, se instalaron algunos topes, con la finalidad de disminuir la velocidad de los vehículos que por ahí transitan, ya que algunos no respetan el cruce peatonal.

“El equipo de trabajo de alcaldía de la administración 2018-2021 agradece la cooperación brindada en nuestro proyecto de bacheo hacia el Colegio de Bachilleres, gracias a todos los que aportaron cemento, polvo y grava para topes y las placas de concreto para el bacheo, nuestra prioridad son los jóvenes estudiantes”, explicó.

En breve concluirán con el proyecto “Bugambilias” donde en coordinación con el Colegio de Bachilleres se siembra esta flor en todo el camellón de la calle Nicolás Bravo rumbo al plantel.

Convocó a los propietarios de terrenos baldío de procurar limpiarlos en los próximos días, para evitar notificaciones o en su caso multas, pues algunos de esos lugares son ocupados como basureros, mientras que otros como guarida de delincuentes.

Olga Lidia Cervantes Zambrano, vecina del lugar reconoció el trabajo de la alcaldesa, pues dijo es la primera autoridad que no se sienta a esperar que todo lo solucionen las autoridades municipales, además que lo hace sin condicionar las personas, realizando las acciones con las que se beneficia el pueblo en general.

Sin embargo, lamentó que las autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco mantengan en el olvido a la alcaldía, ya que además de las calles, tienen carencias en alumbrado público, parques y centros de esparcimiento que están en completo estado de abandono.

“La población no tenemos el recursos para todas esas cosas, si lo tuviéramos repararemos las deficiencias, pero no tenemos y nuestro gobierno municipal simplemente no sirve para nada”, finalizó.