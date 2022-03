Separan a profesores de Bachilleres tras ser acusados de abusos sexuales

Un grupo de cuatro profesores del Colegio de Bachilleres de Playa del Carmen fue separado de sus funciones, tras de ser acusados por supuestos delitos sexuales cometidos contra sus propias alumnas.

Rafael Romero Mayo, director general del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, informó que impusieron dicha medida luego de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable por dichas acusaciones.

“En primera instancia ya interpusimos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable, no podemos hacer señalamientos sin que sea la autoridad correspondiente la que investigue (...) mientras se llevan a cabo las investigaciones decidimos separar a los profesores para que no estén al frente del grupo, en tanto no se investigue su responsabilidad”, sostuvo Romero Mayo.