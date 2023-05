Backstreet Boys cerrarán su celebración 30 con concierto en Cancún

Los Backstreet Boys recientemente dieron a conocer mediante sus redes sociales que concluirán su celebración número 30 en Cancún, la banda estadounidense fue un fenómeno en los años 90.

La agrupación está integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, fue fundada en Orlando, Florida en 1993.

WE’VE BEEN WAITING SO LONG, JUST CAN’T HOLD IT BACK NO MORE… so we thought now would be the perfect time to tell you we’re going to be wrapping up our 30th celebration IN CANCUN APRIL, 2024! 🎉



More details coming soon. Head to our website to sign up for all of the details. See… pic.twitter.com/A1wxLNfS9B