Bailan en la explanada de Chetumal para romper Récord Guinness

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Explanada de la Bandera fue el escenario para que miles de hombres, mujeres y niños, chetumaleños bailaran, por segundo año consecutivo, “La Turraya”, composición del maestro chetumaleño Roque Cervera, para romper el Récord Guinness de mayor número de personas bailando.

El Récord lo tiene el estado de Chihuahua, con 3 mil 800 bailadores. Desde antes de las 6 de la tarde, se empezó a notar la presencia de mujeres portando con gran orgullo el traje típico de Quintana Roo, la chetumaleña y el de la Chiclera.

Christian Reinhardt, promotora cultural independiente de Chetumal, informó con gran algarabía que a comparación del año pasado en esta ocasión hubo mayor organización y participación de más ciudadanos, principalmente jóvenes.

Sin embargo, será hasta dentro de una semana aproximadamente cuando se tenga la certeza, o no de haber logrado entrar al libro de Récord Guinness.

"El objetivo es sí lograr entrar a los Guiness, pero sobre todo resaltar la identidad y unión de los chetumaleños. Agradezco la participación de todas y todos los que me apoyan, a los que se suman y de una vez les digo que si no lo logramos, en esta ocasión, lo volveremos a intentar".

Explicó que los jurados, quienes tomaron imágenes del evento, contaran a todos los participantes, bailando, y en una semana se conocerá el resultado. El año pasado lograron sumar a tres mil 200 personas bailando en la Explanada.

Después de la coreografía, el ambiente de fiesta continuó hasta pasadas las 9 de la noche, hubo la presentación de grupos de danza y música en vivo para continuar con el baile.