Con poca respuesta, inició la vacunación de refuerzo a mayores de 30 años

Se registró una escasa participación de la población durante el primer día de vacunación de refuerzo contra el Covid-19 a ciudadanos mayores de 30 años, a quienes también se les ofreció la dosis única de CanSino para rezagados.

Algunos de los asistentes señalaron que esta respuesta les favoreció debido a que no tuvieron que esperar mucho tiempo para vacunarse, por lo que pudieron reincorporarse a sus actividades.

Entre los asistentes estaba Ramón, quien acudió por su primera dosis, la cual no se había aplicado debido a falta de tiempo y a qué no lo consideraba necesario, sin embargo, al cambiar de empleo le solicitaron tener un esquema completo.

“Soy de Mérida, allá no me pedían la vacuna, pero como me mude para acá, en el trabajo sí me la pidieron, porque trabajo en la cocina de un hotel. Allá no me lo puso porque no lo vi necesario, además tenía un poco de preocupación por el efecto”, dijo.