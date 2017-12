Bajista de Soda Stereo presenta: 'Shoot the radio'

Joselyn Diaz/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Zeta Bosio, bajista de la agrupación argentina Soda Stereo, promociona su nuevo proyecto musical “Shoot the radio”, con el cual empieza de cero al lado de Fernando Montemurro y pretende conquistar Cancún, pues ya busca productores que puedan ser una puerta para su música, pues México es uno de sus destinos favoritos.

“Ya visité varias veces México con mi banda ‘Shoot the radio’, que es de rock electrónico, algo muy moderno que tiene eso de rock sinfónico de los 80 con la música electrónica actual, como quiero ser libre estoy con una compañía chica, estoy empezando de cero, me entusiasma, me motiva, quiero sorprenderme, descubrir cosas nuevas, así nos estamos haciendo camino duro pero me encanta”, detalló Zeta Bosio en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

Desde el lanzamiento de su primer álbum debut “Opera Galaxy”, en 2016, Zeta y su compañero Fernando han visitado en diversas ocasiones Cancún; sin embargo, desean que el público de esta ciudad conozca su proyecto y siga su música.

“Podemos hacer contacto, buscar productores en Cancún, podría ser la puerta de entrada para muchas cosas, lo tengo pendiente, cuando vine a México y quise abrir una productora la perdí y eso me desanimó un poco, pero México es un país que me encanta, cuando uno puede recorrer el interior hay muchos pueblitos maravillosos, su comida me encanta, la extraño cada vez que me voy, en Buenos Aires no pueden tener el gusto de la comida que tienen aquí.

Mi platillo favorito son los mariscos, la manera en que los preparan ustedes, los tacos de chistorra con queso, el pico de gallo podría comerlo todos los días sin cansarme”, expresó el argentino. Paralelo a sus proyectos, Zeta Bosio disfruta del éxito que ha tenido el espectáculo Séptimo Día, el cual se presenta en la Ciudad de México y está hecho con canciones de Soda Stereo, a manera de homenaje a Gustavo Ceratti.

“Feliz de lo que está pasando, apenas estuvimos en el estreno del DF y vimos a la gente vibrar, este proyecto (Séptimo Día) es un regalo para los fans, ellos nos inspiraron a darles algo a cambio porque estaban esperando y después de la situación, del drama de Gustavo pensamos que no se podía hacer nada, tuvimos un viaje a Canadá y Laura Ceratti, la hermana, nos alentó, estábamos muy apenados, no sabíamos si hacerlo o no y ella nos dio la fuerza, y nos dijo que a Gustavo le hubiera encantado, por eso lo hicimos, a Gustavo necesitamos sentirlo no podemos concebir Soda sin él.

Gustavo no era solamente el cantante, era el líder, un motor, a lo mejor en algún momento nos daremos el gusto de tocar los temas una vez más nosotros, yo no puedo creer que vaya a morir sin hacerlo una vez más y creo que los fans también, a lo mejor en algún momento haremos algo sorprendente que deje la dignidad ahí arriba”, finalizó.