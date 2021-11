Balacera en hotel de Puerto Morelos deja dos muertos

Tras el reporte de una balacera en el hotel Hyatt Ziva, en Bahía Petempich, Puerto Morelos, autoridades confirmaron la muerte de dos personas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), el ataque armado se registró entre grupos antagónicos de narcomenudistas que se enfrentaron en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, confirmó que no hay turistas lesionados ni secuestrados tras el enfrentamiento armado en una playa de dicho centro de hospedaje.

Tras el reporte de una balacera en el hotel Hyatt Ziva, turistas y trabajadores fueron resguardados al interior de una habitación tipo bodega, así se pudo ver en distintos videos compartidos en redes sociales.

Posteriormente, los turistas fueron llevados al lobby del hotel.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ