Balance del Sexenio de Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto terminó su sexenio con polémicos momentos, desde los 'gasolinazos' hasta las promulgadas 'reformas estructurales'. Analistas señalaron, después del sexto informe de gobierno, parte de lo que marcó la administración de Peña.

El Pacto por México

Arrancó su gobierno en diciembre de 2012 con una aprobación popular de 61%, según algunos diarios. Un día después de asumir la presidencia, en el Castillo de Chapultepec, firmó el Pacto por México (acuerdo político con el que nacieron las reformas estructurales), uno de los momentos que especialistas calificaron como positivo, firmado también por los entonces presidentes del PAN, Gustavo Madero; del PRI, Cristina Díaz, y Jesús Zambrano, del PRD.

Las reformas estructurales

- Entre 2013 y 2014, también impulsó las reformas fiscal, financiera, de competencia, energética y educativa. - Renegociación del TLCAN y la relación con EU. - Desde 2016, enfrentó las amenazas de Donald Trump de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y construir un muro fronterizo si se convertía en presidente de EU.

Transición ordenada

- El 3 de julio, Peña Nieto y López Obrador sostuvieron su primer encuentro en Palacio Nacional, dando comienzo a una transición ordenada con el nuevo gobierno.

Los desaciertos

La inseguridad

- Especialistas reconocieron que, en el tema de seguridad, quedó a deber, algo que el mismo reconoció. - Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la de 2017 es la tasa de homicidios más alta desde 1990: 25 por cada 100,000 habitantes. Pero las estadísticas del propio gobierno federal perfilan a 2018 como el año más violentode la historia moderna. - La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, marcó su administración por este asunto y es algo que hasta la fecha sigue sin resolverse. - Además, según la organización Artículo 19, se sumaron 46 asesinatos de periodistas durante el sexenio de Peña Nieto.

Corrupción

- Escándalos de corrupción que involucraron directamente a Peña Nieto y a su círculo más cercano de colaboradores, que colocaron a México en el lugar 135 entre 170 países en el Índice de Percepción de Corrupción. - La ”Casa Blanca” del presidente y su esposa -que derivó en la cancelación del Tren Interurbano México-Querétaro- o “La estafa maestra”' -que en 2017 expuso el desvío de recursos públicos en Sedesol y otras dependencias- fueron solo dos de los casos que se revelaron en el sexenio. - A ellos se sumaron los de los exgobernadores priistas Javier Duarte(Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua).

Una PGR muy cuestionada

La actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) fue puesta en entredicho varias veces durante el sexenio, ya que reflejó un desempeño deficiente en algunos asuntos, por ejemplo:

- La "verdad histórica" que difundió sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa. - La liberación de Elba Esther Gordillo. - La difusión de un video e información sobre la investigación a Ricardo Anaya. - La absolución del exlíder de autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, por falta de pruebas.

Balance de los primeros tres años de AMLO

A tres años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, seguimos sin entender con qué “datos” se manejan en el gobierno de México, ya que desde cualquier punto que se vea cualquier frente, la situación es de deterioro para el país y los mexicanos.

- En cuanto a la inflación, estamos en el punto más alto de los últimos 20 años; en un 7%. - En inseguridad, estamos con 104,200 homicidios en lo que va de este sexenio. - En cuanto a la pobreza, actualmente tenemos casi 9 millones de nuevos pobres. - En la economía, la deuda pública ha crecido en 2.1 billones de pesos; está en 13.3 billones de pesos, esto representa el 51.3% del PIB. El tipo de cambio lo recibió en 20 pesos con 17 centavos y actualmente está en MXN$ 21.60. - Las gasolinas, aunque dijo que no subirían de precio, han subido un 17% sólo en el último año. En el 2020 las gasolinas estaban en MXN$ 17.80, pero hasta finales de 2021 su costo promedio era de MXN$ 20.79. - De la luz, también ha subido. La tarifa de alto consumo, DAC, al arranque del sexenio estaba en MXN$ 4.95 el kw/hr y ahora está en MXN$ 6.29 el kw/hr. La tarifa de consumo básico también se ha incrementado. Al arranque del sexenio, estaba en 79 centavos el kw/hr y por ahora está en 85 centavos el kw/hr. - La pandemia, en América Latina somos el país que más muertes por millón de habitantes presenta. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, en México, tenemos 99.7 muertes por millón de habitantes. - En violencia: está no es solo en una entidad, es la gran mayoría de las entidades que están siendo azotadas por una ola de violencia grave. - Las relaciones dudosas, se han visto durante este gobierno algunas relaciones tanto personales como con empresas y grupos delincuenciales que dejan mucho que decir de la familia del presidente, que muchas veces se quedan sin respuesta. (Videoescándalo de Pío López Obrador) - Muchos funcionarios de Morena, han tenido problemas con la ley como lo es el caso del “carrusel” de Morena, donde cobraron mediante cheques un fideicomiso que era para los damnificados de 2017.

Casos de corrupción y nepotismo en el presente gobierno

“Se acabó la corrupción”, “como se barren las escaleras, de arriba para abajo”, “si el presidente es honesto, todos los demás van a ser honestos”, fueron algunas de las consignas con las que Andrés Manuel López Obrador logró llegar a la presidencia, pero he aquí algunos de los muchos casos que reflejan la realidad de este gobierno:

- El videoescándalo de Pío de López Obrador. - Las empresas fantasma de Javier Duarte. - César Duarte de Ochoa y el desfalco al gobierno de Chihuahua. - Facturas falsas cobradas en el sector salud. - Triangulación de dinero de Conade. - Las casas de Manuel Bartlett. - El exdelegado del gobierno federal de Jalisco, Carlos Lomelí, y sus negocios en el sector salud. - El IMSS compra a empresa sancionada. - Los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el IMSS. - La casa de campaña de AMLO. - El gobierno prefiere las adjudicaciones directas. - Felipa Obrador Olán, beneficiada con contratos de Pemex. - Carol Jessica Moreno Torres, esposa de Arturo López Obrador, denunciada por presunto desvío de millones de pesos de la Secretaria de Educación de Veracruz. - Concepción Falcón, esposa de Ramiro López Obrador, acusada de un presunto faltante de millones de pesos del presupuesto del municipio de Macuspana, Tabasco.

En fin es una larga lista la que se presume tiene la 4T, más los que se acumulen en estos siguientes tres años… ya veremos el resultado final.

Primero una reflexión y después una elección

Ahora que están próximas las elecciones para gobernadores en seis estados de la República mexicana, deseamos recomendarles que primero hay que hacer una reflexión antes de una elección, sobre todo en Quintana Roo, para conocer a fondo cuáles son las realidades políticas, ya que es en este estado donde se ve una división de poderes así como que hay mucha gente interesada y que está actuando de una manera bastante peculiar, por lo que recomendamos que se haga una moción de orden, para que se establezca auditorias permanentes, desde la entrada hasta la salida de su periodo en el gobierno, que sirva para demostrar cuando salgan que tienen una reputación limpia y honorable.

Eso es lo que se hace normalmente en todos lados, entonces no vemos porque los mexicanos no lo podemos hacer. Lo más importante es ver cómo podemos seguir mejorándonos.

Brillante intervención de la diputada Teresa Castell

Diputada panista pone en su lugar a MORENA con magistral discurso

“López Obrador traicionó a México”

No mentir, no robar y no traicionar al pueblo ese es el rezo a la incongruencia de los narco morenos y satánicos diputados.

Sabemos que no destacan por ser brillantes, pero no es difícil entender por qué se dejan manipular. Qué les dio para quitarles su libertad, a cambio de…

Les voy a explicar con manzanitas para ver si así despiertan, el bufón del palacio acaso les dijo: que vendería el avión presidencial, que terminaría con la corrupción, que en tres años tendríamos un sistema de salud como en Suecia, que terminaría con la violencia. ¿Cumplió? ¿Cumplió? NO, entonces, eso se llama mentir.

Tal como en la antigüedad México esclavo construyendo con su esfuerzo, trabajo y dinero las obras de un faraón y así traicionó la confianza de 30 millones de mexicanos, en donde me incluyo, que creíamos él sería el cambio, a mi México y a nuestras gentes, nos engañó, entonces ya mintió, ya robó y ya traicionó.

Hoy López, enfermo de poder representa los 7 pecados capitales:

Pereza: porque solamente trabaja en su show mañanero y el demás tiempo nadie sabe qué hace. El único presidente del mundo que pierde dos horas diarios en un país con tantas necesidades.

Gula: porque campantemente se la pasa comiendo con nuestro dinero.

Ira: no soporta que le hagan ver sus errores, que le lleven la contraria, por eso él siempre tiene otros datos.

Envidia: a todas las personas que han tenido éxito, por eso con rabia siempre les dice aspiracionistas, conservadores, fifís, denostando a toda persona que ha salido adelante.

Soberbia: porque es incapaz de escuchar a cualquier otra persona que piense diferente a él.

Avaricia: todo nuestro dinero lo quiere acaparar como si fuera suyo porque él es un fracasado resentido, si no fuera por la política el jamás hubiera logrado nada, no sabe trabajar, no ha resuelto nada.

Lujuria: porque le causa placer burlarse de la gente y salirse con la suya. Odia la clase media y dice odiar a los ricos, aunque él y su familia vivan como ricos a costa de todos nosotros.

Porque hoy en su natalicio, a ese bufón del palacio le digo fuerte y claro que aquí hay una oposición firme y responsable.

Hoy no pudieron darle el presupuesto con mariachi, en su cumpleaños, como en la legislatura pasada.

Hoy no hay nada que celebrar, México despertó y no volverá a dejar que un farsante y sus lacayos lo vuelvan a engañar.

Carlos Slim solicita dejar a un lado los conflictos ideológicos

Carlos Slim, el empresario y uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que en México desafortunadamente hay desunión y conflictos por cuestiones ideológicas o hasta caprichosas, “lo que daña a México”.

Consideró “estúpida” la confrontación y pidió trabajar juntos y en unidad por el bien del país para que no pierda la oportunidad y salga del subdesarrollo.

Porque, actualmente, el único país que claramente está conduciendo el cambio de manera cuidadosa y ordenada de una manera eficaz es China, que anualmente ha sacado de la pobreza a millones de personas para llevarlas a la clase media. Sin embargo, dijo que en el mundo no se conduce ni se entiende verdaderamente cómo dar el cambio, explicó.

“Desgraciadamente, México es un país milagroso y hemos desaprovechado las oportunidades, las destruimos, es una tristeza, cuando tenemos un momento de gran oportunidad acabamos con este, lo he vivido y eso es muy triste que nos pase”.

En su opinión dice que lo peor que le puede suceder a México es que haya desunión y conflicto, pero admitió que desafortunadamente ya estamos en esa situación en el país y añadió que cuando se elige a un gobierno democráticamente se debe discutir con los secretarios de Estado y aportarles ideas y planteamientos.

En una entrevista que le hizo el señor Carlos Salazar Lomelín, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al señor Carlos Slim, afirmó que, en respuesta a si es mejor confrontar al gobierno o dialogar, consideró: “Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería, porque si lo que van a hacer las cámaras es confrontarse por confrontar, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Lo que tenemos que buscar es la unidad nacional”.

Agregó que todos jugamos en el mismo equipo y no se puede dividir al país o dejar de invertir, “los conflictos hay que ir a discutirlos y sostenerlos en la discusión, pero no es a periodicazos...lo que nos urge en México es que en lugar de discutir y pelear y encontrando los lados flacos de otro, hay que pensar en la responsabilidad que tenemos con el país, la sociedad y la población de México y no estar confrontándonos”.

Las peleas en la época de Porfirio Díaz llevaron a México a guerras civiles, invasiones de territorio, pobreza y desigualdad, todo por la confrontación.

Enlistó una serie de momentos en que México ha perdido la oportunidad de salir adelante, como el ser exportador petrolero.

“Desgraciadamente nos encontramos que hay un Pemex muy mal financieramente que en lugar de producir 2 millones 600 mil barriles producimos 600 mil, 2 millones menos, si tuviéramos hoy esos 2 millones, valdrían 200 millones de dólares diarios, es una pena que se haya explotado y exprimido a Pemex como se exprimió y que no se haya invertido en reservas y producción”.

Cuando se tuvieron importantes ingresos se mal invirtieron y el país se endeudó, luego hubo inflaciones, crisis, y políticas equivocadas.

“Yo diría que estamos estancados desde 1980 o desde 1981, el primer error fue hacer que el salario cayera 65%”, dijo que hace falta que la gente tenga trabajo, gane bien y pueda participar en el mercado.

Un aplauso a Don Carlos, a su siempre magnífica exposición de las realidades y de lo que más conviene para el bienestar del país. Un aplauso grande.

Esperamos que las gentes que están en el gobierno escuchen con mucha atención lo que dice un hombre de negocios, quien ha demostrado tener éxito en todo lo que trabaja, por ello es que le deseamos mucha suerte.

Carta dirigida a Delfina Gómez (Por dignidad… ¡RENUNCIA!) Carlos Alazraki

En 20 segundos nos dimos cuenta de que nos querías tomar el pelo

Delfina: No basta que vivas en tu misma casa en Texcoco para demostrar tu honestidad.

No basta que el presidente diga que lo eres, cuando en la realidad no lo eres.

Y no basta que nos hayas mentido porque en 20 segundos nos dimos cuenta de que nos querías tomar el pelo.

Y como prueba irrefutable de que eres una CORRUPTA Y MENTIROSA, te recuerdo que por unanimidad, el Tribunal Electoral determinó que eras una superrata y que por lo tanto eras CULPABLE por robarles dinero a tus empleados cuando eras presidenta municipal en Texcoco.

Sin embargo, para sorpresa de todos los mexicanos, en lugar de que nuestro presidente te corra a patadas, ¡te premió como SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA!

Imagínate, un canguro como tú, PREMIADA como ¡secretaria de Estado!

Pero eso no es todo.

La gran tragedia de esto es que una secretaria corrupta como tú, le enseñe a los niños que deben ser honestos y, por supuesto, que no deben mentir como una tal Delfina Gómez.

Imagínate, tú y el presidente hablando de ética y de no mentir.

Qué grueso, ¿verdad?

Y el colmo de antier:

Cancelaron las escuelas de tiempo completo para que ese dinero se utilice para remodelar las escuelas.

¡¡¡Son unas VERGÜENZAS Y UNOS CÍNICOS ASQUEROSOS!!!

Miren que dejar a los niños sin comer y a la buena de Dios es no tener madre.

Y todo por no tener ni la más remota idea de cómo manejar los dineros.

Prefieren gastar $542 MIL MILLONES de pesos en una basura de AERÓDROMO en lugar de invertir 15% de ese dinero en la SALUD Y EDUCACIÓN de esos niños.

Prefieren tirar a la basura $210 MIL MILLONES de pesos en la construcción de una basura de refinería y de otra refinería en Texas en lugar de invertirlos en la SALUD Y LA EDUCACIÓN de los niños.

O también prefieren destruir nuestro ecosistema con otra basura de tren en lugar de invertirlos en la SALUD Y LA EDUCACIÓN de los niños.

Pero eso no es todo, Delfina.

Me imagino que ya sabrás dónde irá a parar ese dinero para la reconstrucción de las escuelas.

Ese dinero irá a parar al queridísimo cuñado, a tu pobre primo divorciado que necesita la lana.

También esa lana irá a parar al querido compadre de la Rocío Nahle, a los hijos de Bartlett que tienen que seguir creciendo en sus negocios, a los amigos de la Sandoval y John Ackerman, porque estos ya están desempleados y por supuesto que el resto, para toda la banda.

Cambiando el tema:

¿Te has puesto a pensar lo que le estás haciendo a los papás de los niños que trabajan de tiempo completo?

¿Acaso tú y Andrés no han tomado en cuenta la catástrofe que están armando?

¿Se han dado cuenta de que uno de los dos padres van a tener que dejar de trabajar para cuidar a sus criaturas?

¿Se han dado cuenta de que los ingresos de estas familias se REDUCE AL 50%?

¿No les importa?

¿No sienten nada?

¿No quieren llorar por esta tragedia?

Por supuesto que NO.

Y ya para terminar, me queda claro 2 cosas:

Morena es la PEOR BASURA que México pudiera tener.

Y que…

Tú, Delfina, si tuvieras un poco de dignidad deberías RENUNCIAR.

Y como no la tienes...

No lo harás…

¡POBRES NIÑOS!

[email protected]

Desde esta columna deseamos enviar al señor Alazraki un aplauso por la genialidad que tienen sus artículos.

Baja en el mes de febrero de 2022, la aprobación promedio de AMLO

De acuerdo con el estudio nacional correspondiente a febrero del 2022 sobre aprobación promedio presidencial “#AMLOTrakingPoll”, realizada por Mitofsky para el diario El Economista, muestra que en el segundo mes del año, el aval al presidente Andrés Manuel López Obrador cayó tres puntos respecto de enero pasado al pasar de 64 a 61% en promedio mensual.

El mandatario mexicano registró el mayor crecimiento en aprobación (6.6 puntos), respecto del mes previo, entre los empresarios, en cuyo segmento su aprobación alcanzó 46.9% y 53% su desaprobación.

Entre los comerciantes fue donde López Obrador registró su mayor caída (-9.7); 57.8% del sector lo aprobó y 42% lo desaprobó.

Explosión en planta nuclear puede ser el fin de Europa, advierte Zelenskiy (El Financiero)

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy dice que ha informado a gobernantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, así como a dirigentes del Organismo Internacional de la Energía Atómica, sobre la grave amenaza de un desastre nuclear después de que las tropas rusas atacaron una planta de energía nuclear.

“Si ocurre una explosión, es el fin para todos. El fin de Europa. La evacuación de Europa”, indicó en un emotivo discurso a mitad de la noche (local).

“Solamente acciones urgentes de Europa pueden detener a las tropas rusas. No permitan que Europa muera de una catástrofe en una estación de energía nuclear”, subrayó, según la agencia de noticias AP.

Hizo un llamado a políticos y ciudadanos para presionar al gobierno ruso para que detenga a sus tropas.

La planta de energía nuclear más grande de Europa en el este de Ucrania fue atacada por bombardeos rusos la madrugada del viernes (local), dijeron funcionarios ucranianos, aumentando las apuestas en la invasión de Vladimir Putin mientras sus fuerzas bombardeaban ciudades de todo el país.

Según Bloomberg, Ucrania le dijo a la Agencia Internacional de Energía Atómica que el incendio “no ha afectado el equipo ‘esencial’”, y que no se han reportado cambios en los niveles de radiación.

Los reactores están “protegidos por estructuras de contención robustas” y se están apagando de manera segura, dijo la secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm, en un comunicado, que agregó que el departamento activó su Equipo de Respuesta a Incidentes Nucleares.

El presidente Joe Biden habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy cuando surgieron informes sobre el ataque, y los líderes pidieron a Rusia que “cese sus actividades militares en el área y permita que los bomberos y los servicios de emergencia accedan al sitio”, según un comunicado de la Casa Blanca.

La confirmación de los reguladores de que los niveles de radiación alrededor del sitio son normales, y los informes de que hubo un incendio inicial en un edificio administrativo, sugieren que un desastre mayor no es inminente, dijo Rose Gottemoeller, exsecretaria general adjunta de la OTAN, a Bloomberg Television en una entrevista.

“Eso no excusa de ninguna manera a las tropas rusas por disparar contra esta planta de energía nuclear y poner en peligro no solo a Ucrania y los países vecinos, sino a la propia Rusia en caso de que haya algún tipo de explosión”, dijo Gottemoeller. “Es una de esas situaciones fratricidas que nadie, ni siquiera Vladimir Putin, debería desear”.

La central eléctrica de Zaporizhzhia en la ciudad ucraniana de Enerhodar alberga seis reactores de 950 megavatios de diseño soviético construidos entre 1984 y 1995, con una capacidad de 5.7 gigavatios, suficiente para alimentar a más de 4 millones de hogares. El sitio representa alrededor del 20% de la electricidad del país, según su sitio web.

Las llamadas telefónicas a la planta de energía no se conectaron y los funcionarios de la planta no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la situación.

Si hubiera ocurrido un bombardeo, los reactores deberían apagarse automáticamente, dijo Mark Nelson, director gerente de Radiant Energy Fund, que asesora a organizaciones sin fines de lucro e industriales sobre energía nuclear.

“¿Cuán preocupados deberíamos estar? No me preocupa, si estamos hablando de impactos en la salud fuera de la planta”, dijo Nelson. “Si las respuestas de emergencia de la planta han sido deshabilitadas, lo que casi seguramente requeriría más que disparos incidentales con armas ligeras, entonces lo peor que podemos esperar es un accidente al estilo “TMI” contenido”, dijo, refiriéndose al Three-Mile Island de 1979. Incidente en Pensilvania.

En este momento en el que Ucrania y Rusia están viviendo un momento de guerra, es cuando deben buscarse las mejores soluciones para ambos países.

Esperamos que pronto ya se anuncie una tegua para que se inicie la paz en tan bella región. Les deseamos la paz a todos los seres del mundo.

El gobierno federal declaró saturado el AICM

El Gobierno federal declaró saturadas las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esto debido a que ambas instalaciones aeroportuarias rebasaron el número de despegues y aterrizajes que pueden atender.

Esta casualidad resulta a 18 días de la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Base Aérea de Santa Lucía.

Dicho anuncio se hizo en la publicación vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde el Gobierno informó que la Terminal 1 estaba saturada desde las 5 am hasta las 11 pm. Mientras que la Terminal 2 rebasaba su límite entre las 6 am y las 8 pm y de las 9 pm a las 11 pm.

Por tanto indicó que se debe llevar a cabo la revisión y en su caso la modificación de las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto.

Cabe destacar que desde que se anunció la construcción del AIFA y después de diversas irregularidades como el hecho de que se les pasó que había un cerro cerca, diversos ciudadanos informaron que no usarían el AIFA.

Aunado a ello, las aerolíneas se han negado a establecer vuelos desde Santa Lucía y solamente algunas han confirmado que sí utilizarán la terminal aérea.

Estas serán las rutas de Aeroméxico, en vuelos nacionales, en el aeropuerto de Santa Lucía (El Financiero)

La aerolínea mexicana comenzará a volar en el AIFA a partir del 21 de marzo.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) abrirá sus puertas en algunos días. Aeroméxico, por su parte, anunció dos rutas que saldrán de Santa Lucía.

Según el sitio web de la aerolínea ya hay vuelos disponibles para Mérida y Villahermosa. Tendrán frecuencia diaria y costos más bajos que los ofrecidos en el Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México.

Se prevé que el vuelo a Mérida, Yucatán despegué el 21 de marzo, a las 14:53 horas y tendrá un costo de 2 mil 241 pesos, con impuestos y TUA incluidos.

En tanto que el vuelo a Villahermosa, Tabasco despegará a las 6:30 horas, con uno diario. El costo será de 2 mil 258 pesos.

Otras aerolíneas que ya ofrecen rutas nacionales son Volaris, que irá a Tijuana y Cancún. Viva Aerobús ofrece viajes a Monterrey y Guadalajara.

En febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo en el que reconoce que la infraestructura es apta para el despegue y aterrizaje de vuelos nacionales e internacionales.

En el documento también se establece que el aeropuerto se usará para el transporte público y privado. El acuerdo indica que se cuenta con las instalaciones, señales de identificación, equipos y servicios adecuados para atender a las aeronaves y pasajeros, se explicó en un comunicado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Confirma AMLO que Baker Hughes puede que tenga contratos con Dos Bocas

El diario Reforma dio a conocer un nuevo escándalo: Baker Hughes, la firma texana involucrada en el escándalo por la casa de Houston en la que vivió, José Ramón, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también tiene contratos en Dos Bocas.

Pese a que muchos salieron a atacar al diario y a defender a su presidente, la mañana de este viernes él mismo salió a aclarar el tema con el mayor cinismo que pueda existir en una persona.

“Puede ser que la empresa (Baker Hughes) del dueño de la casa que rentó mi hijo, tiene contratos en Dos Bocas… pues puede ser porque es una empresa internacional que tiene relación desde hace muchos años con Pemex”, dijo.

Un funcionario que está acusado de tortura, será el encargado de investigar la masacre de Michoacán

El Director de la Policía de Investigación estatal, en Michoacán, Félix Hernández, será el encargado de la investigación de la masacre de San José de Gracia. Sin embargo, él está vinculado con la delincuencia.

El funcionario, aun cuando es señalado de tortura, secuestro y falsedad de declaraciones, investigará la masacre de al menos 17 personas en un ataque del Cartel Jalisco Nueva Generación.

El director de la Policía de Investigación estatal, además, es señalado por tener vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con la recomendación 004/2019 de la Comisión de Derechos Humanos local, se acreditó que él y otros dos servidores públicos tuvieron que ver “con tratos crueles, inhumanos y degradantes a un detenido”.

Durante los últimos meses, según reportes de la prensa de Michoacán, el encargado de la investigación criminal recibió señalamientos de brindar protección a grupos dedicados al huachicol. Además de asaltos a transportistas, así como de extorsionar a los dueños de giros negros.

