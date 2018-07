Se tiñó de sangre la Gran Plaza, enfrentamiento dejó heridos

Redacción/ SIPSE

CANCÚN, Quintan Roo.- Un reporte de balacera antes de las 23 horas ocurrió en el estacionamiento de la Gran Plaza lo que provocó que corporaciones policiales se movilizaran al mismo tiempo que los servicios de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, los disparos dejaron una persona gravemente lesionada al recibir un disparo en la cabeza, ella se encontraba acompañada por escoltas quienes respondieron a la agresión. Presuntamente se trató de un adulto mayor quien fue trasladada al hospital Regional del IMSS en Cancún.

Se ubicó una camioneta de la marca Jeep liberty en la entrada del estacionamiento de la plaza, y otro más a unos metros de distancia, ambos con llantas ponchadas.

Los hechos sucedieron en la Gran Plaza. (Foto: SIPSE)

En esta balacera tanto vehículos, de ambos bandos quedaron abandonados. sin que haya personas detenidas y dos personas lesionadas, una lesionada en una pierna y que estaba siendo atendida en la sala de urgencia del Hospital frente a la plaza comercial, San Gabriel, ubicado en la avenida Nichupté.

Testigos informaron que del vehículo salieron tres personas armadas quienes huyeron hacia la avenida Nichupté. La policía municipal realizó el acordonamiento del área y dos personas fueron lesionadas, un adulto mayor quien fue herido en la cabeza y quien asistía a la plaza acompañado de escolta.

La policía municipal y ministeriales desplegaron un dispositivo de seguridad por la zona con la finalidad de localizar a las personas que huyeron.

Los ventanales de cristal del nosocomio recibieron impactos de bala mismos que fueron documentados en la evidencia ministerial.

Una persona quien llegó por su cuenta al hospital dijo que iba caminando cuando recibió una herida en la pierna, sin embargo, la policía no le creyó su dicho, pues traía consigo una cangurera para portar arma, y aunque no portaba en el momento un arma de fuego, lo mantuvo en vigilancia. En el hospital lograron estabilizarlo pero al mismo tiempo pidió a la policía sacar al herido pues no reciben a este tipo de pacientes.

Esta persona fue trasladada y resguardada por militares, federales, estatales y municipales hacia otro nosocomio. Se presume estar involucrado en la balacera y ser uno de los atacantes.