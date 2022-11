Dicen que sería imposible vivir sin música, y esto puede aplicarse a la experiencia de cualquier ser humano, pero imposible no darle importancia a este rubro en un filme, independientemente de la calidad de sus historias, jamás alcanzarían la misma intensidad ni llegarían a emocionar del mismo modo de no contar con una buena banda sonora respaldándolo todo.

Independientemente de la influencia palpable de Gustav Holtz sobre John Williams, las 13 piezas de las películas de Star Wars demuestran que estas son el corazón de la saga.

O qué sería de la película “Casablanca” sin la pieza “As Time Goes by”, del compositor Herman Hupfeld, y que fue compuesta para una comedia de Broadway en 1931, y a alguien se le ocurrió integrarla al filme con la exquisita interpretación de Dooley Wilson, y que sin este tema, la relación entre Rick e Ilsa (los personajes), no hubiese sido igual de intensa.

Puede que me lluevan insultos y demás, pero, bajo mi punto de vista, “Cantando bajo la lluvia” es el mejor musical de todos los tiempos y, como tal, posee la mejor banda sonora que pueda soñarse para un largometraje de este género.

Canciones como “¿Would You?’”, “Make Em Laugh”, “Good Morning” y, por supuesto, “Singin in the Rain” son sólo cuatro ejemplos de las irrepetibles composiciones que cimientan el clásico de Stanley Donen, interpretadas y bailadas por unos igualmente inimitables Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O’Connor.

El espacio no me da para detallar a todas, pero les dejo una lista de sugerencias por si no las han visto y ustedes me dirán si tengo o no razón.

“El puente sobre el río Kwai”, “Psicosis”, “Lawrence de Arabia”, “La pantera rosa”, “Tiburón”, “La misión”, “El señor de los anillos” (las tres cintas).

Esta lista es un homenaje a algunos de esos genios que, armados con una batuta, han vestido los más diversos largometrajes con unas partituras icónicas y difícilmente replicables.

Confieso que es difícil no repetir compositores y también reconozco que es una pincelada de la realidad porque como suele decirse, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero si me quedo con todas ellas.

Si les quito el fondo musical, no serían lo mismo. Y opino que la música de cine es la que mejor se hace hoy por hoy.

Hasta la próxima semana.