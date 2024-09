¡Bandera roja en seis zonas! Conoce el estatus de las playas en Cancún

Las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) de Cancún emitieron un reporte sobre el estado de las playas de la zona hotelera, luego de que el huracán Helene pasara cerca de las costas de Quintana Roo como categoría 1.

Aunque el fenómeno no tocó tierra directamente, dejó secuelas en el estado, y algunas zonas costeras permanecen sensibles a los cambios climáticos.

Ante esta situación, las autoridades han colocado banderas de advertencia en las principales playas del municipio para asegurar la protección tanto de residentes como de turistas. Las banderas indican el nivel de seguridad para nadar y otras actividades acuáticas.

Las siguientes playas han sido marcadas con bandera roja, lo que significa que está prohibido ingresar al mar debido a las condiciones peligrosas:

- Playa Delfines

- Playa Ballenas

- Playa Marlin

- Playa Chac Mool

- Playa Caracol

- Playa Pez Volador

En otras playas, se ha izado la bandera amarilla, lo que indica que los bañistas deben tener precaución debido al oleaje moderado:

- Playa Gaviota

- Playa Tortugas

- Playa Langosta

- Playa Las Perlas

- Playa del Niño

Las autoridades locales hicieron un llamado para seguir las indicaciones de los guardavidas y respetar las señales de advertencia para evitar accidentes. Cabe recordar que el oleaje y el color de las banderas pueden cambiar a lo largo del día, conforme varíen las condiciones climáticas.

Significado de las banderas de advertencia

- Bandera roja: prohibido nadar.

- Bandera amarilla: nadar con precaución.

- Bandera verde: playa segura.

El principal objetivo de estas medidas es salvaguardar la seguridad tanto de los turistas como de las familias locales. En este sentido, se ha reforzado la vigilancia en las playas para garantizar que se respeten las restricciones.

De acuerdo con la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el huracán Helene se ha degradado a depresión tropical y ahora se encuentra en el sureste de Estados Unidos, donde sigue produciendo fuertes lluvias e inundaciones en los Apalaches del sur.

Es esencial que la población de Cancún y sus visitantes permanezcan atentos a los boletines meteorológicos y sigan las recomendaciones de las autoridades para disfrutar de las playas de manera segura.

Tropical Depression #Helene Advisory 17A: Helene Still Producing Historic and Catastrophic Flooding Over Portions of the Southeast and Southern Appalachians. https://t.co/tW4KeGe9uJ