Basura de Holbox, agrava problemas de contaminación en el norte de Q. Roo

LÁZARO CÁRDENAS, Q. Roo.- La basura que se genera en la isla Holbox y los poblados de Chiquilá y Solferino no llega al sitio de disposición final establecido por el municipio de Lázaro Cárdenas, sino que se deposita en basureros clandestinos en medio de la selva.

Michel Moreno, ambientalista y habitante de Solferino, denunció que el mal servicio en la recolección de basura por parte del Ayuntamiento, cuando lo hay, ha incentivado a la población a acumular su basura en sitios no regulados, lo que genera un grave foco de contaminación para el acuífero subterráneo, al no estar habilitado ni contar con geomembranas para evitar filtraciones.

“No hay un sistema de recolección de basura con relleno sanitario que tenga su geomembrana permeable. Por lo menos se debe poner un plástico abajo para que no se vayan todos los lixiviados al manto acuífero, que es lo que más nos importa, que no se contamine el agua, pero el gobierno no lo hace”, dijo.

Los principales contaminantes del sitio son residuos plásticos de alimentos, pero también hay objetos de los que las personas se quieren deshacer: colchones, sillas, camas, televisiones.

Expuso que en el relleno sanitario establecido en Kantunilkín para recibir los residuos del norte de Lázaro Cárdenas no está ocupado ni al 10%, pues como la basura no pasa, la gente la deposita en el basurero más cercano, sin importar si es clandestino o no.

“Si hay un lugar con basura, la gente va a tirar más. Seleccionaron ese lugar y se fue haciendo cada vez más grande. Se va llenando hasta que llega a la orilla de la carretera y se hace una montaña”, reprochó.